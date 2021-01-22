Instagram Hikayelerine Gizlice Bakma Yollari

İnstagram hikâyelerine gizlice bakma, birçok İnstagram kullanıcısının ihtiyaç duyduğu bir özellik olarak görülmektedir. Kullanımlar esnasında takip edilmeyen fakat yaptığı paylaşımlar merak edilen kullanıcılar olmaktadır. Bu kullanıcıların birçoğu sıklıkla eski sevgili veya pek sık görüşülmeyen arkadaşlar olabilirler. Bu gibi kullanıcıların yapmış olduğu hikâye paylaşımlarına bakmak ise kullanıcıların çok istediği fakat diğer kullanıcının bundan haberdar olmasından çekindiği bir konudur. Bu sebeple kullanıcılar sıklıkla sahte hesap açarak hikâyeleri görüntülemektedir. Hikâyeyi görüntüleyen kişilerin kim olduğunun görülebilmesi sebebiyle hesap sahibi belli bir sürenin ardında şüpheye düşmektedir. Ve bu doğrultuda da sahte hesabı engelleyebilmektedir. Sürekli olarak yeni bir sahte hesap açarak hikâye görüntülemesi yapmak istemeyen kullanıcılar ise yalnızca herkese açık hesaplarda uygulanabilecek şekilde yöntemler aramaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak ise instagram hikâyelerine gizlice bakma işleminin yapılabileceği çeşitli site ve uygulamalar bulunmaktadır.

İnstagram Hikâyelerine Gizlice Bakma Yolları

İnstagram hikâyelerine gizlice bakma işlemi için tüm kullanıcıların aklına gelen ilk yöntem olarak sahte bir hesap oluşturma gelmektedir. Oluşturulacak olan hesabın sahteliğinin anlaşılmaması için ise önemli düzeyde çaba sarf etmek gerekmektedir. Oluşturulacak olan hesabın gerçekçi fotoğraflara sahip olması ve belirli miktarda takipçi sayısına ulaşması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan hesapların sahte olduğunu anlamak pek kolay olmaktadır. Bu sebeple bu tarz hesaplar kullanarak hikâye görüntülemek istenmesi uzun uğraşlar gerektireceği için daha basit yollara başvurmak gerekebilmektedir. Böyle bir durumda ise yalnızca herkese açık hesaplar da kullanılabilecek biçimde hizmet veren site ve uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda bakıldığı başarılı sonuçlar veren ve kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği bazı site ve uygulamalar şunlardır:

StorySaver.net İnternet Sitesi

Sosyal medya platformları ile ilgili içeriklerin görüntülenmesi ve indirilmesi konusunda hizmet veren birçok başarılı site bulunmaktadır. İnstagram hikâyelerine gizlice bakma işlemi için tercih edilebilecek en başarılı siteler arasında ise Storysaver.net yer almaktadır. Kullanım kolaylığı açısından oldukça basit bir yapıya sahip olan site aynı zamanda Türkçe dil desteği de sağlamaktadır. Kullanım konusunda acemilik çekecek kişiler için adımların nasıl uygulanması gerektiğini de belirtmektedir. Herkese açık olarak paylaşılmış olan bir İnstagram hikâyesini görüntüleyebilmek için yalnızca kullanıcı adını bilmek yeterli olmaktadır. Kullanıcı adı bilindikten sonra yapılması gereken basit işlem şu şekildedir:

www.storysaver.net/tr adresine giriniz.

İnstagram hikâye indir başlığı altındaki kutucuğa hikâyesini indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adınız giriniz.

Ardından “İndir” butonuna tıklayınız.

Robot olmadığınıza dair onaylama işlemini yapınız.

Hesabın paylaştığı hikâyeler görüntülenecektir. Bu hikâyeleri görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

insta-stories.ru İnternet Sitesi

İnstagram hikâyelerine gizlice bakma yolları olarak bakıldığında birçok farklı site üzerinden bu hizmet alabilmek mümkündür. Bunun için Google arama motorunu kullanmak yeterli olmaktadır. Fakat bu hizmet vermek adı altında oluşturulan sitelerin birçoğu karmaşık yapıları sebebiyle kullanıcıların fazlaca vaktini almaktadır. Verilen ücretsiz hizmetin bir karşılığını alabilmek adına yayınladıkları reklamlarla sebebiyle site daha da karmaşık bir yapıya bürünmektedir. Bu sebeple mümkün olduğunca az reklam veren ve çok basit bir yapıya sahip olan siteler tercih edilmektedir. Kullanıcıların da memnun kalabileceği düzeyde basitliğe sahip olan bir diğer site insta-strories.ru olarak bilinmektedir. Herkese açık olarak paylaşılmış olan İnstagram hikâyelerini görüntüleme koşunda oldukça başarılıdır. Kullanımı konusunda şu adımları uygulamalısınız:

www.insta-stories.ru adresine giriniz. Sitenin Türkçe dil desteği bulunmadığı için İngilizce olarak görüntülenecektir.

Search isimli kutucuğa hikâyesini indirmek istediğiniz hesabın kullanıcı adınız giriniz.

Giriş butonuna basınız.

Hesabın öne çıkanlar da dâhil olmak üzere tüm hikâyeleri listelenecektir. Buradan hikâyeleri hem görüntüleyebilir hem de indirebilirsiniz.

Aynı zamanda “Posts” isimli bölümden hesabın gönderilerini de görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

İnstagram Hikâyelerine Gizlice Bakma Mobil Uygulamaları

İşletim sistemleri genelinde bakıldığında mobil uygulama mağazasında en fazla özgürlük tanıyan sistem Android olarak bilinmektedir. IOS işletim sistemli cep telefonlarında uygulama mağazası oldukça kısıtlayıcı biçimde görev yapmaktadır. Android işletim sisteminde ise bu durum daha da özgür bırakılmıştır. Birçok kullanıcının uygulama yüklemesine izin verilmiştir. İnstagram hikâyelerine gizlice bakma konusunda da Android uygulama mağazası olan Google Play Store’da birçok uygulama mevcuttur. Uygulamaların birçoğu bireysel kullanıcılar tarafından üretilen basit yapılı uygulamalardır. Bu uygulamaların ise neredeyse tamamı gizlice bakma konusunda bir hizmet sağlayamamaktadır. Sağlanan hizmet, daha önceden görüntülenmiş olan hikâyenin bağlantısının kopyalanması yoluyla indirilmesi olmaktadır. Böyle bir durum da kullanıcıların ihtiyacına çözüm üretememektedir. İndirme sayılarına bakıldığında çok yüksek rakamlara ulaşan uygulamalar ise hesaba giriş işlemi gerçekleştirmek zorunda bırakmaktadır. Bu doğrultuda bakıldığında yine kullanıcıların ihtiyacına çözüm olmamaktadır. Tüm bunların dışında ise gizlice bakma konusunda yardımcı olabilecek düzeyde birkaç uygulama üretilmektedir. Fakat neden olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte Google Play Store mağazası tarafından kaldırılmaktadır. Kaldırılma riskini almak istemeyen uygulamalar ise yeni güncelleştirmeler ile birlikte İnstagram hikâyelerine gizlice bakma konusundaki işlemlerini devre dışı bırakmaktadır.