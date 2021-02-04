İnstagram gönderiyi yoruma kapatma, kullanımlar esnasında yaşanabilecek önemli ihtiyaçlardan biridir. İnstagram tüm kullanıcıların istedikleri gibi hesap oluşturabildikleri, herhangi bir kritere tabi olmadan kullanım gerçekleştirebildiği platformlardan biridir. Herhangi bir kriter ile sınırlandırma olmadığı için kötü niyetli, kullanıcıların rahatsızlık duyacağı davranışlara sahip olan kişiler de hesap oluşturabilmektedir. Bu doğrultuda da oluşturulan hesaplardan kullanıcılar rahatsız edilmektedir. Oluşturulan rahatsızlıklar arasında mesaj yoluyla çirkin ifadeler kullanılmasının yanında paylaşılan gönderilere olumsuz yorumlar yapılması da yer almaktadır. Kullanıcılar gönderilerine gelen bu tarz olumsuz yorumlara karşı kendilerini korumak istemektedir. Gizli hesap özelliğini kullanarak paylaşımlar gerçekleştiren kullanıcılar için böyle bir sorun pekte mümkün olmazken, herkese açık bir biçimde kullanım gerçekleştiren kullanıcılar için bu sorun sıklıkla yaşanmaktadır. Kullanıcılar da böyle bir durumda çözüm yollarına başvurmaktadır. Bu doğrultuda İnstagram gönderiyi yoruma kapatma yöntemi tercih edilen çözüm yollarından biri olmaktadır.

İnstagram Gönderisini Yoruma Kapatma

İnstagram kullanımları esnasında kullanıcıları rahatsız edebilecek ölçüde yorumların gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Gizli hesap özelliğiyle kullanılan hesaplarda yorum yapan kullanıcılar birçoğu tanıdık isimler olduğu için sorun yaşanmazken, herkese açık biçimde kullanılan hesaplarda tüm kullanıcılar tarafından yorum yapılabilmektedir. Böyle bir durumda da yorum yapanların kontrolü zor olmaktadır. Gelen yorumların sürekli olarak okunması, olumsuz ifadeler içerenlerin silinmesi ve hesapların engellenmesi kullanıcıların zamanını almaktadır. İnstagram gönderisini yoruma kapatma özelliği bu sıkıntılara çözüm olacak niteliktedir. Bunun için yapılması gereken basit işlem şu şekildedir:

İnstagram hesabınızı açınız

Yorum yapılmasını istemediğiniz gönderiyi açınız.

Gönderinin sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine tıklayınız.

En alt kısımda yer alan “Yorum Yapmayı Kapat” seçeneğine tıklayınız.

Bu işlem uygulandığında yalnızca bu gönderide uygulanmak üzere tüm kullanıcılar için yorum yapma kapatılacaktır. Paylaşılan diğer gönderilerde ise yorum yapma açık durumda devam edecektir. İnstagram gönderiyi yoruma kapatma ismiyle belirtilen bu yöntemi kullanarak yorum yapılmasını istemediğiniz tüm gönderilere ayrı ayrı işlem uygulamanız gerekmektedir.

İnstagram Yorumları Kapatma

İnstagram yorumları kapatma, herkese açık olarak kullanılan İnstagram hesapları için kullanıma uygun bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde yalnızca yorum yapmasını istediğiniz kişileri belirleyebilirsiniz. Bunun dışında sizi takip eden fakat yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcılara bir yorum engelleme duvarı oluşturmuş olursunuz. Bu yöntemin uygulanması oldukça basit bir şekilde gerçekleşmektedir. Yöntemi uygulayabilmek için öncelikli olarak herkese açık bir hesaba sahip olmak gerekmektedir. Daha sonra ise şu adımlar uygulanmalıdır.

Güncel durumda olan İnstagram uygulamasını açınız.

İnstagram hesabınıza giriniz.

Profil sayfanıza giriniz.

Sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine tıklayınız.

Açılan menüden “Ayarlar” butonuna tıklayınız.

Daha sonra “Gizlilik” butonuna tıklayınız.

Ardından “Yorumlar” butonuna tıklayınız.

Açılan seçeneklerden “Şu Kişilerden Yorumlara İzin Ver” seçeneğine tıklayınız.

Açılan sayfadan “Takip Ettiğin Kişiler” seçeneğine tıklayınız.

Belirtilen adımların uygulanmasının ardından instagram yorumları kapatma işlemi tamamlanmış olacaktır. Bu işlemin ardından yalnızca sizin takip ettiğiniz kullanıcılar gönderilerinize yorum yapabilecektir. Bu yöntemin uygulanmasının en önemli artısı kullanıcıları sizin seçmeniz olmaktadır. Yani takip edilen kullanıcıların yorum yapmasında bir sorun görülmemektedir. Eğer takip etmenize rağmen yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcılar mevcutsa şu adımları uygulayınız.

Yukarıda belirtildiği gibi Yorumlar sayfasına giriniz.

“Şu Kişilerin Yorumlarını Engelle” seçeneğine tıklayınız.

Arama butonunu kullanarak yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcıyı bulunuz.

Yan tarafında yer alan Engelle butonuna tıklayınız.

İnstagram yorumları kapatma yöntemi içerisinde gerçekleştirilen bu engelleme işlemi, yalnızca yorum yapmasını engellemektedir. Kullanıcının tamamen engellenmesi söz konusu değildir. Aynı zamanda yapılan bu engelleme işlemini kullanıcı fark etmeyecektir. Kullanıcı yine yorumunu yapacaktır. Fakat yaptığı yorumu yalnızca kendisi görecektir. Sizi takip eden diğer kullanıcılar bu yorumu görmeyecektir.