IBAN Numarası Nedir?

IBAN numarası tanımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tebliğinde açık bir şekilde yer almaktadır. Bankacılık sektöründe en çok kullanılan terimlerden biri olan IBAN numarası sayesinde bankalar ve diğer finansal kuruluşlar arasındaki para transferleri sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmektedir. TCMB tebliğinde yer aldığı şekilde, IBAN numarası, müşteri hesap numaralarının belirli bir standart kapsamında düzenlenmesi sonucu elde edilen uluslararası banka hesap numarasıdır. Müşterilerin sahip olabileceği IBAN numarası, sadece bir banka hesabına ait olabildiği için başka bir benzeri yoktur.

IBAN Numarası Neden Önemlidir?

IBAN numarasının önemi, bankalar ve tüm finansal kuruluşlar arasındaki para transferi işlemlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağladığı için oldukça büyüktür. Açılımı International Bank Account Number olan IBAN numarası esasında Avrupa Birliği Düzenlemeleri kapsamında devreye alınan bir sistemdir. Bu sayede ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferinin hızlı olması ve para gönderme maliyetlerinin en düşük seviyeye inerek ekonomik hale getirilmesini sağlamaktadır.

IBAN Numarası Avantajları Nelerdir?

IBAN numarası faydaları bakımından tüm ülkeler arasındaki para transferini düşük maliyetli ve hızlı yapılmasını sağladığı için belirli standartlara uygun olması gerekmektedir. IBAN numarasının toplam uzunluğunun 34 haneyi geçmemek kaydıyla her ülke tarafından belirlenebilmesi mümkün olmaktadır. IBAN numaraları, ülkemizde 26 haneden, harf ve rakamdan oluşmaktadır. TCMB tarafından yayınlanan tebliğe göre ülkemizde IBAN numarası kullanımı, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. IBAN numarasının başında belirlenen ülke kodu yer almaktadır. Bu kod iki büyük harften oluşmaktadır. Türkiye’deki tüm IBAN numaralarının başında “TR” kısaltması yer almak durumundadır.

IBAN Numarası Sorgulama İşlemleri

IBAN numarası öğrenme işlemleri için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan en basiti muhakkak müşterisi olduğunuz bankanın şubesine giderek T.C. kimlik numaranız ile IBAN numaranızı öğrenmektir. Ancak banka şubesine gitme zorunluluğu olmadan da oturduğunuz yerden IBAN numaranızın ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz yöntemlerin başında internet bankacılığı hizmetleri gelmektedir. Bankanızın online bankacılık sistemine bağlanarak hesabım menüsünden IBAN numarası detaylarına ulaşabilirsiniz. Bunun dışında bankanızın müşteri iletişim merkezi veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.