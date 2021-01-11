Huawei P20 Pro İncelemesi

Huawei, P9 ve ardından Mate 10 ile çift kamera yarışında önde gelenler arasındaydı; peki işleri bir sonraki seviyeye kim daha iyi taşıyabilir? Tabii ki Huawei P20 Pro! Mevcut tüm büyük oyuncuları bir üst sıraya koyuyor ve arkasında her biri kendi başına benzersiz olan üç kamera ile birlikte geliyor.

Huawei P20 Pro Fiyatı

4.888 TL’den başlayan Huawei P20 Pro, mükemmel pil ömrü, en iyi özellikler ve bir telefonda görülen hesaplamalı fotoğrafçılığın en zorlayıcı kullanımlarından bazılarına sahip olması sayesinde, cihazı en ilginç telefonlardan biri haline getiriyor.

Huawei P20 Pro Tasarımı

Huawei Mate 10 Pro‘nun orijinal ve şık tasarımından sonra, P20 ve P20 Pro‘nun yalnızca iPhone X’i yakından anımsatması değil, aynı zamanda açıkça bir kopyası olan yepyeni bir görünüme dönüştüğünü görmek biraz şaşırtıcı; daha küçük, ancak aynı şekle sahip olan çentik, genel form ve stil, yanlara hizalanmış dikey kameralar, parlak yuvarlak metal kenarlar, altta mikrofon için simetrik olarak delinmiş delikler oldukça benzer görünüyor.

P20 Pro, P20’den biraz daha büyük ve P20’deki iki kameraya karşı üç kameraya sahip. Cihazın sol kısmında ses düğmeleri, sağ kısmında ise diğer düğmeler yer alıyor. Bu özellikler, yanlışlıkla basma olasılığını azaltabileceği için bazı kişiler adına uygun bir çözüm olabilir. Düğmeler metalden yapılmış ve hoş ve tırtık hissi veriyor. Güç tuşu kırmızı vurgulu bir çizgi ile işaretlenmiş ve hoş bir dokuya sahip.

Alt kısımda, cihazı şarj etmek için bir USB-C bağlantı noktası var ve ne yazık ki kulaklık girişi yok. Huawei‘ye özgü bir deneyim arıyorsanız, Huawei tarafından yakın zamanda 160 dolara piyasaya sürülen kablosuz kulaklıkları satın alabilirsiniz.

P20 Pro, uygun bir IP67 su geçirmezlik derecesine sahip. Suda kısa bir dalış ve havuz kenarındaki o yaz günlerinde bu telefon, kesinlikle hayatta kalacak.

Cihazın ön tarafının alt kısmında parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Çok aşağıda olduğu için ona ulaşmak biraz zorlayıcı olabiliyor, ancak telefonunuzu masaya düz bir şekilde yerleştirirken kilidini açabileceğiniz için ön tarafta parmak izi tarayıcısı olması yine de uygun. Parmak izi tanıma işlemi neredeyse anında gerçekleşiyor ve sadece bir dokunuşla telefonun kilidini açıyıorsunuz.

Huawei P20 Pro Ekran Özellikleri

Diğer çoğu ileri teknoloji Huawei telefonu gibi, P20 Pro da sınıfındaki en yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olmamakla birlikte, 1080 x 2244 AMOLED bir ekrana sahip.

Rakamlar alışılmadık geliyor, ancak sahip olduğu ekran, sadece 18.7: 9 en-boy oranına uzatılmış bir Full HD ekran.

408 ppi piksel yoğunluğu, Samsung Galaxy S9 Plus’ın 529 ppi’sine yakın bile değil. Muhtemelen fark edeceğiniz tek an, telefon tabanlı bir VR kulaklığı kullanırken olacaktır.

Huawei P20 Pro‘nun görüntü kalitesi yine de mükemmel. Siyahlar mükemmel ve telefon eğildiğinde minimum mavi renk tonu görünür hale geliyor.

Huawei P20 Pro Kamera Özellikleri

Huawei P20 Pro‘daki kamera uygulaması, her çekim için kamerayı hızlı bir şekilde kuruyor ve kameranın açılmasını beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Ne yaptığınızı biliyorsanız, ISO, deklanşör hızı, pozlama, ölçüm ve beyaz dengesi üzerinde tam kontrole sahip olduğunuz Pro moduna da geçebilirsiniz. Bu modda telefon, istenen renk sıcaklığını ayarlamaya yardımcı olmak için arkadaki renk sıcaklığı sensörünü de kullanıyor.

Kamera uygulamasında özel bir portre modu, bir diyafram modu, yavaş çekim, hızlandırılmış çekim, ışık boyama modu ve aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç filtre var. Yalnızca 20 megapiksel monokrom sensörü kullanan bir monokrom modu da mevcut. Portre modu, stüdyo aydınlatma efektleri oluşturmak için AI kullanan iPhone X benzeri bir 3D aydınlatma özelliğine sahip.

Huawei P20 Pro ile çekilen fotoğraflar etkileyici ve telefon, donanımından en iyi şekilde yararlanıyor. Telefonun varsayılan olarak 10 megapiksel fotoğraflar çekecek şekilde ayarlandığını gördük ve 3X optik yakınlaştırma elde etmek için telefoto lensli sensöre geçebilir veya optik ve dijital bir arada kullanan 5X Hibrit Yakınlaştırmaya gidebilirsiniz. Tüm çekimler için varsayılan olarak 40 megapiksel sensöre manuel olarak geçerseniz, yakınlaştırma özelliğini kaybedersiniz.

Düşük ışık performansı oldukça etkileyiciydi. Düşük ışıkta çekim yaparken, kameranın her görüntüyü netleştirdiğini gördük. Fotoğraflar hala çok fazla ayrıntıya sahipti ve P20 Pro gürültüyü minimumda tutmayı başardı. Görüntü sabitleme, el titremesini kontrol altında tutarak şekilliliği iyileştiriyor. İkincil monokrom sensör, düşük ışıkta daha iyi ayrıntılar yakalamaya yardımcı olarak, bu telefona rakiplerine göre üstünlük sağladı. Gece modu, telefonun farklı pozlamalarda birden fazla çekim yapmasını sağlıyor ve bunları birleştiriyor. Bu da daha parlak bir görüntü elde etmeye yardımcı oluyor, ancak ISO daha yüksek olduğu için, sonuçlarda bir miktar parazit görüyorsunuz.

Huawei P20 Pro Donanım Özellikleri

P20 Pro, Mate 10 ve 10 Pro’dan aşina olduğumuz Huawei‘nin kendi Kirin 970 yonga seti tarafından destekleniyor. 2.4GHz’e kadar saat hızına sahip 4 Cortex-A73 çekirdeği ve 1.8GHz’de sınırlanmış 4 Cortex-A53 çekirdeği paketliyor. GPU, on iki çekirdekli bir Mali-G72 MP12’dir. Ayrıca, cömert bir 6GB RAM’e de sahip.

P20 Pro, performans kıyaslama konusunda piyasadaki en iyilerle yarışamayabilir, ancak işlem gücü sıkıntısı çekmiyor. Biraz endişe verici olan, kıyaslamaları çalıştırmaya başladığımızda hızla biriken ısı ve arka arkaya çalıştırmalar, termal kısma nedeniyle giderek daha kötü sonuçlar veriyor ve telefonun arkası oldukça ısınıyor.

Huawei P20 Pro Pil Ömrü

P20 Pro‘nun pil ömrü oldukça iyi ve telefonu şarj cihazına takmaya gerek kalmadan bir tam günlük kullanımı kolayca atlatabiliyorsunuz. Yapılan testler arasında WhatsApp, Shadow Fight 3, Clash Royale ve Missiles gibi oyunlar oynamak ve şehir içinde gezinmek için GPS kullanmak vardı. Pil seviyesinde boşalmanın düşük olduğunu gözlemledik.

HD video döngü testinde P20 Pro, tükenmeden önce 13 saat 13 dakika dayanabilmeyi başardı. Test esnasında ekran, varsayılan canlı çıkışa ayarlıyken FHD + çözünürlüğündeydi. Çözünürlüğü HD + ‘ya düşürerek ve daha koyu bir temaya geçerek bu telefona daha fazla hayat sıkıştırabilirsiniz. Pil bittiğinde 30 dakikada %30’a kadar veya iki saatten biraz fazla bir sürede y%100’e kadar şarj edebilirsiniz.