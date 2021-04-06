Esnaf kefalet kredi desteği, esnafa destek olmak için kurulan resmi kurumların, esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları krediyi sağlamak adına verdikleri finansman türüdür. Esnaf ve sanatkarlar, ticari açıdan zorluk çekmeden işlerini yapabilmek adına ihtiyaç duydukları kredi desteğini esnaf kefalet kredisi sayesinde karşılayabilmektedir. Bu krediyi veren Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri, ülkemizde Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden destek alarak 1952 yılında kurulup ilk faaliyetlerine başlamıştır.

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet finansmanı olarak da bilinen bu kredi türü, esnaf sınıfının mesleki faaliyetlerini sorun yaşamadan sürdürebilmeleri ve ticari ihtiyaçlarını karşılamaları için odlukça önemlidir. Kurum ve amaçları üzerinden sunulan esnaf kefalet kredisi, belirli şartlara göre esnaflara dağıtılmaktadır. Gelir durumu ve aylık vadelerin faiz oranları bakımından avantajlı bir finansman desteği olan kefalet kredisi, ülkemizde hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin esnaflar için büyük önem taşımaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları

Esnaf kefalet kredisi güncel faiz oranları, o yılın ekonomik durum ve vade seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Neredeyse her yıl yapılan araştırmalar sonucu güncellenen kefalet kredisi faiz oranlarında bir üst limit sunulmaktadır. Esnaf ve sanatkarların gerekli başvuruyu yaparak yararlanabildikleri bu kredide belirlenen rakamlara göre kişi başına üst limit 200 bin TL olarak belirlenmiştir.

Maksimum kredi limitinin yanında esnaf kefalet kredisinin vade sınırı ise 4 yıl olarak tanımlanmıştır. Kullanılacak kredideki faiz oranlarındaki değişiklikler vade sürelerine göre değişmektedir. Bir yıla kadar çekilen esnaf kefalet kredilerinde faiz oranı yüzde 7.1 seviyesinden, daha uzun vadeye göre çekilen kredilerde ise yüzde 8 üzerinde oranlamalar yapılmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi Hangi Bankalardan Çekilir?

Esnaf kefalet kredisi banka başvurusu, belirlenen şartlara uygun olan esnafların yapabilecekleri bir işlemdir. Bu finansman desteğinden yararlanarak ticari ihtiyaçlarını karşılamak isteyen esnaf ve sanatkarlar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri tarafından anlaşmalı olan bankalardan kredi talebinde bulunabilmektedir. Genellikle kamu bankaları ile yapılan anlaşmalarda Ziraat Bankası veya Halkbank gibi bankalar öne çıkabilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Şartları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi kullanma şartları, bu finansman desteğinden yararlanmak isteyen tüm esnafları yakından ilgilendirmektedir. Öncelikle 200 bin TL’ye kadar çekilebilen esnaf kefalet kredisi kullanabilmek için başvuru sahibinin ilgili kooperatiflerden birine üye olması gerekir. Dolayısıyla kooperatif üyesi değilseniz, mesleğiniz ne olursa olsun bu krediye başvurma imkanından yararlanamazsınız. Bu alandaki şartları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Esnaf ve sanatkarlar kooperatiflerinden birine üye olmak

Yine kooperatif üyesi bir kefil gösterebilmek

Gelir düzeyi kredi kullanımına uygun olmak

Borçlar Kanunu’na göre eş rızasının olması

Gerekli belge ve evrakların eksiksiz olması

Bu koşullar altında esnaf kefalet kredisi çekmek mümkün olabilmektedir. Esnaf kefalet kredisinde kefil olarak gösterilecek kişinin de aynı kooperatife üye olması şarttır. Aksi halde krediyi çekebilmek için gerekli işlemler tamamlanamamaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru Belgeleri

Esnaf kefalet kredisi çekme belgeleri, başvuru esnasında hazır olması gereken evraklardan oluşmaktadır. Her kredi başvurusunda talep edilen evraklar şu şekilde sıralanmaktadır:

Esnaf vergi levhası aslı veya fotokopisi,

Esnaf sicil belgesi aslı veya fotokopisi,

Kooperatiften alınan ortaklık beyannamesi,

Bağlı olunan odadan alınan oda faaliyetleri belgesi,

Başvuru sahibine ait ikametgah belgesinin aslı,

Başvuru sahibinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,

Yakın dönemde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

Muhasebeden kaşeli ve imzalı olarak alınmış yakın dönem hesap özeti,

S.G.B. fotokopisi,

Araç kullanan esnaflar için ticari araç ruhsatının aslı ve fotokopisi

Tüm bu önemli evrakların yanı sıra esnaf kefalet kredisine başvuran kişinin dışında kefil olacak kişiden de belgeler talep edilmektedir. Kefil sayısı kullanılacak kredi miktarına göre 1 ile 3 arasında değişiklik gösterebilmektedir. Tüm kefillerin esnaf kefalet kredisi başvurularında ibraz etmeleri gereken belgeler arasında vergi levhası, kimlik belgesi ve ikamet belgesi gibi evraklar bulunmaktadır. Ayrıca esnaf kefalet kredisi kullanmak isteyen esnaflar, kefil yerine varsa sahip oldukları gayrimenkulleri ipotek ettirebilmektedir. Bu durumda ipotek edilecek gayrimenkule ait tapunun esnaf kefalet kredisi için gerekli evraklar arasına eklenmesi şarttır.

Esnaf Kefalet Kredisi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Esnaf kefalet kredisi borcunu ödememek, Borçlar Kanunu’na göre bazı yasal ve hukuki sorumluluklar doğurmaktadır. Her kredi türünde olduğu gibi esnaf kefalet kredisinde de zamanında ve gereken vadelerle ödeme yapılmalıdır. Eğer çektiğiniz esnaf kefalet kredisini ödemezseniz, krediyi bağlı olarak aldığınız kooperatif devreye sokulmaktadır.

Belirli vadelerde ve limitte esnaf kefalet kredisi çeken kişilerin kredi ödemesini aksatması veya kasıtlı olarak yapmaması durumunda bağlı bulunan kooperatif tarafından yaptırım uygulanabilmektedir. Kredinin ödenmeyen taksitleri, ilk olarak kooperatiften tahsil edilmektedir. Borcun bu şekilde gecikmesi durumunda kooperatif, esnaf kefalet kredisi kullanan borçlu üyesine gecikmeler oranında her ay faiz uygulayabilmektedir.