Driver güncelleme işlemi, yeni bir bilgisayar alan veya mevcut bilgisayarını formatlayan kişilerin ilk olarak yapması gereken işlemlerden biridir. Bilgisayarda bulunan donanımların verimli bir şekilde çalışabilmesi ve sorun yaratmaması adına güncelleme işlemleri yapılmalıdır. Ayrıca her donanımın ayrı bir sürücüsü bulunduğunu unutmamak gerekir. Sizler de bilgisayarınızı yeniden kurmaya çalışıyorsanız içeriğimizi okuyarak driver güncelleme nasıl yapılır sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

Driver Güncelleme İşlemi

Driver veya sürücü, en basit anlamıyla bir donanım ögesinin sağlıklı ve kararlı bir şekilde çalışması için üreticisi tarafından sunulan yazılıma verilen isimdir. Her donanımın belirli çalışma prensipleri bulunmaktadır ve bunların tanımlanması yalnızca driver ismi verilen yazılımlar ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla bilgisayarın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve parçaların zarar görmemesi adına her donanımın sürücüleri yüklenmelidir.

Driver güncelleme veya yükleme işlemi düşülenin aksine oldukça kolaydır. Birden fazla yöntemle yapabileceğiniz bu işlemi yaparak hem bilgisayarınızın performansını arttırabilir hem de donanımlarınızın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden düzenli olarak güncellemeleri kontrol etmeli ve yeni bilgisayar kurumlarında ilk olarak driver yükleme işlemlerini gerçekleştirmelisiniz.

Windows Update ile Driver Güncelleme

Eğer Windows işletim sistemine sahipseniz, yüksek ihtimalle temel driver kurulumları Windows Update tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bunun yanında sizler de Update hizmeti üzerinden güncellemeleri kontrol edebilir ve manuel olarak yükleyebilirsiniz. Ancak bu özellik yalnızca Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinde bulunmaktadır. Windows Update ile driver güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Windows başlat çubuğunu açın ve sağ alt köşede yer alan ayarlar simgesine tıklayın.

Açılan ekranda en aşağıda yer alan “Güncelleştirme ve Güvenlik” sekmesine ilerleyin.

Sayfanın en başında yer alan “Güncelleştirmeleri Denetle” butonuna tıklayın.

Otomatik indirme işlemleri başladıktan sonra sayfanın ortasında yer alan “Tüm İsteğe Bağlı Güncelleştirmeleri Görüntüle” yazısına tıklayın.

Burada yer alan “ Sürücü Güncelleştirmeleri ” sekmesini genişletin ve hepsini seçerek “İndir ve Yükle” butonuna tıklayın.

” sekmesini genişletin ve hepsini seçerek “İndir ve Yükle” butonuna tıklayın. İndirmelerin bitmesini bekleyin.

Bu adımları tamamladıktan sonra güncelleştirmeler otomatik bir şekilde yüklenecektir. Daha sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlatarak yükleme işlemlerinin tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu noktada bilgisayarınızın açılması için biraz beklemeniz gerekebilir. Ayrıca güncelleme işlemlerinde bilgisayarınızın beklenmedik hareketler sergilemesi de oldukça doğaldır.

Driver Güncelleme Yazılımları

Windows Update hizmeti bazı zamanlarda tüm donanımları algılayamaz ve eski sürüm driver güncelleme işlemi yapabilir. Bu gibi durumlarda üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulan driver güncelleme yazılımlarını kullanabilirsiniz. Fakat bu yazılımların büyük çoğunluğunun ücretli olduğunu unutmayın. Kullanabileceğiniz driver güncelleme yazılımları şöyle listelenebilir:

Driver Booster

Driver Easy

AVG

CCleaner

Ashampoo

Bu yazılımlar bazı zamanlarda yanlış driver güncellemeleri yaptıkları için geniş çevreler tarafından güvenilmez olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca yapılacak yanlış yüklemeler donanımlarınızın çalışmasını engelleyerek bilgisayarınıza hasar verebileceği için dikkatli işlemler yapmanız gerekir.

Üreticilerden Driver İndirme

En güvenilir yol olarak görülen ve donanımların en iyi performanslarda çalışmasını sağlayan üreticilerden driver yazılımlarını indirerek yükleme işlemi, profesyonel kullanıcılar tarafından uygulanan yöntem olarak bilinmektedir. Özellikle bilgisayarınızın ekran kartı ve işlemci gibi güçlü donanımlarını Windows Update veya üçüncü taraf yazılımlar tam anlamıyla yükleyememektedir. Dolayısıyla üreticilerin resmî web sitelerine girerek sürücüleri teker teker indirmek en mantıklı ve sağlıklı yöntemdir.

NVIDIA Driver

AMD Support& Driver

INTEL Driver Assistant

ASUS İndirme Merkezi

DELL Sürücüler ve Yüklemeler Sayfası

HP Sürücü ve Yazılımı İndirme Sayfası

Windows Driver Update

Acer Support Drivers

Lenovo Update

Yukarıda ismi verilen hizmetler internet üzerinden arayarak bulabileceğiniz resmi üreticilere ait driver güncelleme hizmetleridir. Bu web sitelerine girerek donanımınıza ve bilgisayarınıza uygun sürücüleri bulabilir ve hemen indirerek kurabilirsiniz. Temiz bir şekilde sırasıyla kurulum yaparak alacağınız donanım performansını en üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

İçeriğimizde tüm driver güncelleme yöntemlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bunlardan kendinize en uygun olanını tercih ederek hemen yükleme işlemlerine başlayabilir ve bilgisayarınızı daha güçlü hale getirebilirsiniz. Yüklediğiniz sürücülerin versiyonlarını belirli aralıklarla takip ederek güncelleme işlemlerine devam edebilir ve donanımlarınızın her zaman sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.