Cihazlarınızı Siber Saldırılara Karşı Korumanın Yolları

Bilgisayar korsanları ve siber suçlular, her zaman biri PC işletim sisteminin altında olan yeni giriş yöntemleri ararlar. Düşük seviyeli saldırılar genellikle zayıf sistem yapılandırmalarından ve ürün yazılımı güvenlik açıklarından yararlanır. Bu saldırıların çoğu fidye yazılımı kadar sansasyonel olmasa da daha da yıkıcı olabilir. Bu tehditler ve kuruluşların güvenlik parametrelerinin geleneksel dört duvarın ötesine geçerek çalışanlarının evlerine doğru genişlediği göz önüne alındığında, siber güvenlik açısından akılda tutulması gereken temel noktalar şunlardır:

İşletim Sisteminin (OS) Üstündeki ve Altındaki Cihazları Koruyun

Bilinmeyen tehditleri önlemek ve uç nokta, ağ ve bulut genelinde saldırılara hızlı ve verimli bir şekilde yanıt vermek için modern çözümlere sahip olmanın yanı sıra, PC BIOS düzeyinde işletim sisteminin altında koruma ve algılama özelliklerine sahip cihazları da seçmelisiniz. Saldırılarda önemli bir artış görüyoruz. PC BIOS’u PC’nin derinliklerinde bulunur ve PC’yi başlatmak gibi temel işlevleri kontrol eder. Genellikle PC BIOS’unun güvenliği ihlal edildiğinde, bilgisayar ağa ve verilere erişim yetki belgesine sahipken saldırgan gizli kalır.

Bir Cihazın ve Verilerinin Fiziksel Güvenliğini Sağlamak

Bir cihazın fiziksel olarak korunması, cihaz üzerinde ve içinde uygulanan siber güvenlik kadar önemlidir. Çalışmak için halka açık alanları kullanıyorsanız, verilerinizin meraklı gözlerden korunması için bir gizlilik kalkanı kullanmayı unutmayın. Ayrıca, kasaya izinsiz giriş algılama araçlarının etkinleştirilmesi, cihazda herhangi bir fiziksel değişiklik olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirecek ve sistem yöneticisine bir uyarı gönderecektir.

Parola Artı Stratejisine Geçin

Biyometri ile parolaları geliştirin, çok faktörlü kimlik doğrulama uygulayın ve daha güçlü koruma için dijital sertifikaları kullanın. Maliyet ve karmaşıklık engelleri ortadan kalkıyor, bu da parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometriyi benimsemeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, daha sonra güvenli bir havuzda saklanan güçlü, karmaşık ve benzersiz parolalar oluşturmak için parola yöneticilerini kullanmayı düşünün.

Çalışanları Rutin Olarak Akıllı Güvenlik Uygulamaları Konusunda Eğitin

Bu, özellikle ev ortamında çalışan birçok kişi için önemlidir. Bir güvenlik eğitimi programı uygulayın ve çalışanların becerilerini keskinleştirmek için kimlik avı testi e-postaları göndermek gibi düzenli testler ekleyin. Ve unutmayın, güvenlik eğitimi, diğer çalışanlar için olduğu kadar güvenlik uygulayıcıları ve BT yöneticileri için de eşit derecede önemlidir.

Kullanılabilirlik ve korumanın bir arada var olması için yer açın. En iyi güvenlik araçlarına sahip olsanız bile, kullanımları zorsa veya üretkenliği engelliyorlarsa, çalışanlarınız tarafından görmezden gelinecek veya yenilgiye uğratılarak kuruluşunuzu riske atacaktır.

Tehdit ortamının sürekli geliştiğini biliyoruz, bu nedenle esneklik çok önemlidir. Kuruluşlar sahip oldukları araçları değerlendirmeli, geleceğe yatırım yapmalı ve tehdit ortamına uyum sağlamayı unutmamalıdır. Yukarıdaki beş gibi temel unsurlara odaklanarak, kuruluşunuzun bugün ve gelecekte güçlü bir başlangıç ​​yapmasını sağlayabilirsiniz.