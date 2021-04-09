Bitcoin Nedir? Nasıl Alınır? Nasıl Satılır?

Bitcoin Nedir?

Bitcoin kripto para birimi, ilk olarak 2009 yılında halka açık olarak kullanıma sokulan 1. nesil blockchain ağda kullanılan dijital paradır. Satoshi Nakamoto adlı kişi veya kişiler tarafından icat edilen Bitcoin, uçtan uca elektronik ödeme sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bitcoin, merkeziyetsizleştirilmiş, üçüncü kişilerin müdahale edemeyeceği seviyede korunan bir teknolojiye sahip para birimi olarak kripto para borsasında işlem görmektedir.

Dağıtık yapıya sahip olan Bitcoin, günümüz finansal düzenine bambaşka bir soluk getirmiştir. Bitcoin ağında yapılan alım ve satım işlemlerinin takip edilmesi mümkündür. Ancak bu işlemleri yani cüzdanlar arasında Bitcoin transferini yapan veya borsalarda alım satım yapanların kimlik bilgilerine ulaşmak mümkün değildir. Bu sebeple anonim bir şekilde Bitcoin alım satımı mümkün hale getirilmiştir. Bitcoin blockchain ağında onaylanan işlemler, ağın yapısındaki zincir sisteminin geri döndürülemez olması sebebi ile bu işlemlere müdahale edilmemektedir.

Bitcoin Nasıl Alınır?

Bitcoin satın almak son dönemde tüm dünyada olduğu gibi yerli perakende yatırımcıların da radarına takılan bir finansal işlemdir. Piyasalarda kripto para borsalarında işlem gören Bitcoin’i satın almak için temelde tercih edilebilecek iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, platform üzerinden gerçek para birimleri ile takas yaparak satın almak ve diğeri de kriptografik şifreleri çözerek Bitcoin ağında blok üretimi yani madencilik yaparak ödül niyetine Bitcoin kazanmaktır. Bitcoin satın alırken TL veya dolar kullanacaksanız, Bitcoin alım satım işlemlerine aracılık eden kuruluşların web sitelerini kullanmanız gerekecektir. Bu aracı kuruluş web sitelerinde BTC satın alırken şu işlemleri yapmanız yeterlidir:

Aracı kuruluş üzerinden yeni hesap oluşturun.

T.C. kimlik numaranız ve diğer bilgilerinizle Bitcoin cüzdanı edinin.

Sistemde para yatırma/çekme bölümünü kullanarak öncelikle ne kadar Bitcoin satın alacaksanız o kadar bakiye ekleyin.

Karşınıza çıkan para yatırma kodu bölümündeki işlem açıklaması kodunu kullanın.

Havale işlemiyle hesabınıza yeterli bakiye bulundurduktan sonra sistemde Bitcoin alış-satış menüsünü kullanın.

Ne kadar Bitcoin satın almak istediğinizi ilgili alana yazdıktan sonra “Bitcoin al” butonuna tıklayın.

İşlem talebiniz onaylandıktan sonra satın aldığınız Bitcoin’ler cüzdanınıza tanımlanacaktır.

Bitcoin fiyatının bu aracı kurumlardaki seviyesi tamamen arz – talep dengesine bağlı olarak oluşmaktadır. Bitcoin, illa 1 BTC olarak satın alınmak zorunda değildir. Çok daha küçük parçalara ayrılabilir ve yüz milyonda bire kadar küçük haliyle alınıp satılabilir. Bitcoin satın almak isteyen yerli yatırımcının ilk olarak bu Bitcoin’leri koyabileceği sanal cüzdana sahip olması şarttır. Bitcoin cüzdanları, sanal Bitcoin adresleri olarak tanımlanmaktadır.

Bitcoin Nasıl Satılır?

Bitcoin satmak da yerli yatırımcıların para kazanma yöntemlerinden biridir. Oldukça hareketli ve değişken bir piyasası olan Bitcoin piyasasında satış yapmak isteyenler, üye oldukları aracı kuruluşun web platformunu kullanarak Bitcoin satışı yapabilmektedir. Kripto paraları nakit olarak kullanmak için borsalar üzerinden satış işlemi yapmak oldukça basittir. Bunun yanı sıra Bitcoin’ler de borsa üzerinde satılarak karşılık reel para tutarı EFT ya da havale yapılarak kişisel banka hesabınıza gönderilebilir. Böylelikle sadece birkaç tıkla Bitcoin satışı gerçekleşmiş olmaktadır.

Binance Borsasından Bitcoin Almak

Binance kripto para borsasından Bitcoin almak son dönemde en çok araştırılan konulardandır. Bu konunun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun şekilde ilgi gördüğü bilinmektedir. Çünkü Binance kripto para borsası, Çin merkezli olup piyasanın en büyük ve en popüler kripto para borsalarındandır. İşlem hacmi bakımından Binance borsasından büyük borsa yoktur. Bitcoin alım satım oranları anlık olarak değişmektedir. Borsanın merkez ofisi Çin’de olmasına rağmen dünyanın pek çok yerinde yardımcı ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca Bitcoin alım satımı yapmak isteyen yerli yatırımcılar için Binance kripto para borsasının web sitesinde Türkçe dil desteği ile hizmet verilmektedir. Bunun yanı sıra Bitcoin satın alırken döviz yerine TL kullanmak isteyen yatırımcılar da bu işlemi Binance kripto para borsasında sıkıntı yaşamadan tamamlayabilmektedir.

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Bitcoin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Bitcoin fırsatları ve dezavantajları pek çok yatırımcı tarafından merak edilmektedir. Lider kripto para birimi Bitcoin’i kullanmak isteyen yerli yatırımcılar da bu sistemin ve kripto paranın ne gibi avantajları olduğunu yakından araştırmaktadır. Genel anlamda riskli bir yatırım olarak değerlendirilen Bitcoin’in pek çok avantajı da bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Enflasyon riskinin düşük olması,

Çökme riskinin düşük olması,

Basit ve pratik sisteme sahip olması,

Güvenilir ve iz sürülemez (anonim) olması,

Para transferini geleneksel yöntemlere kıyasla ucuz ve güvenli yapması,

Daha hızlı para transferi yapması,

Milyonlarca liralık cüzdanları dijital olarak saklayabilmesi,

Hesap bakiyesinin kime ait olduğunun bilinmemesi

İşte bu tür öne çıkan avantajlarının yanı sıra Bitcoin kullanımı ile ilgili bazı sıkıntılı durumlar da bulunabilmektedir. Bitcoin piyasasına giriş yapacak ve Bitcoin yatırımı yapmaya hazırlanan kişilerin mutlaka bu dezavantajları da göz önünde bulundurarak kararını vermesi tavsiye edilmektedir. İzinin sürülememesi bazı durumlarda Bitcoin’e avantaj sunsa da bazı durumlarda da sıkıntı yaratmaktadır. İllegal ürünlerin ticareti ve kara para aklama gibi problemler anonimlik neticesinde ortaya çıkmaktadır. Teknoloji üzerinde uzlaşmış kişilerin sayısının azalması, kaybetme riski, yüksek volatilite gibi dezavantajlar da bulunmaktadır.

Bitcoin Güvenilir Midir?

Bitcoin kripto para güvenliği bazı tartışmalara sebep olmaktadır. Bitcoin’in herhangi bir devlete veya merkez bankasına ait olmaması, kimi kesimler için oldukça güvenilir ve kabul edilebilir bir sistem olarak görülürken kimi kesimler de bu görüşe karşı çıkmaktadır. Geleneksel para birimlerinde olduğu gibi Bitcoin’in çıkarılmasına karşılık altın gibi herhangi bir değerli maden görülmemektedir. Fiziksel olarak basılan bir para değeri olmadığı için güvenilirlik problemleri yaşatabilmektedir. Bitcoin tamamen sanal yani dijital bir varlıktır. Bu kripto para biriminin temelinde matematik formülü bulunmaktadır. Söz konusu matematik formülünün sistemi herkese açıktır ve isteyen herkes yüksek teknolojili cihazlar ile bu sisteme dahil olabilir. Bitcoin madenciliği adı verilen bu sisteme dahil olan bireyler, esasında sistemin güvenilirliğini sağlamaktadır. Bitcoin ağına ne kadar fazla sayıda kullanıcı girerse, sistem de matematik formüllerini yükselterek o kadar güvenli bir hale gelecektir.

Bitcoin Cüzdanı Nedir?

Bitcoin cüzdan hesabı, bir yatırımcının BTC satın aldıktan sonra sahip oldukları bu dijital paraları depoladıkları sanal bir hesaptır. Sahip olunan Bitcoin değerini kullanabilmek için herkesin şahsi olarak kendine ait BTC cüzdanlarına sahip olması gerekmektedir. Bu yazılımlar Bitcoin kullanımı, alım ve satım işlemlerine olanak tanıyan, özel ve genel anahtarı barındıran yazılımlardır. Bitcoin cüzdanları sayesinde bakiye durumunu görebilirsiniz ve Bitcoin’lerinizi blok zincir sistemi üzerinden diğer Bitcoin cüzdanlarına gönderebilirsiniz.

Her Bitcoin cüzdanının sadece bir adresi bulunmaktadır. Bu adresin 26 ile 35 arasında değişen bir kodu olmaktadır. Bitcoin cüdanınız başka kripto para yatırımcıları tarafından görülebilen bir adrestir. Siz de başka kişilerin Bitcoin cüzdanlarını görebilirsiniz. Ancak bu cüzdanların hangi şahıslara ait olduğunu bilmek imkansızdır. Anonim olan bu adreslerin Bitcoin yatırımcıları dışında öğrenilmesi mümkün olmamaktadır. Bitcoin cüzdanı sayesinde Bitcoin teknolojisinin temeline yani ağa bağlanabilmek mümkündür.