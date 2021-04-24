Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Başvurusu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de sosyal yardımları sağlayan bakanlık olarak görev yapar. Özel ilgi alanı olarak çocuk, kadın, yaşlılar, yoksullar, şehit ve gazi yakınları gibi dezavantajlı gruplardır. Bakanlık yardım başvurusu için kendi bünyesinde bir vakfa sahiptir. Yardıma dair tüm süreci yöneten kurum Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’dür. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na sahip olan müdürlük, tüm başvuruları bu vakıf aracılığıyla alır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Türleri Nelerdir?

Bakanlık bünyesinde ihtiyaç sahibi kişilerin çeşitli ihtiyaçları düşünülerek birden fazla yardım fonu belirlenmiştir. Başvuru yapılacak yardım türleri kişinin ihtiyacı doğrultusunda seçilmeli ve bu doğrultuda başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapılabilecek bakanlık yardım türleri şu şekildedir:

Ailelere yönelik yardımlar : Bakanlık ailelere yönelik 11 farklı yardım türünde destek sunar. Bu hizmet kapsamında doğum ve çocuk parası, asker ailelerine maaş gibi yardım türleri bulunur.

: Bakanlık ailelere yönelik 11 farklı yardım türünde destek sunar. Bu hizmet kapsamında doğum ve çocuk parası, asker ailelerine maaş gibi yardım türleri bulunur. Barınma ve gıda yardımları : Bakanlık bu yardım türü kapsamında ihtiyaç sahibi kişiye 7 farklı yardım sunar. Elektrik faturası ya da aşevleri gibi yardımlar bu tür altında sağlanır.

: Bakanlık bu yardım türü kapsamında ihtiyaç sahibi kişiye 7 farklı yardım sunar. Elektrik faturası ya da aşevleri gibi yardımlar bu tür altında sağlanır. Eğitim yardımları : Eğitim yardımları altında verilen destek türü 7 farklı fondan oluşur. En bilinen eğitim yardımı türü şartlı eğitim desteğidir.

: Eğitim yardımları altında verilen destek türü 7 farklı fondan oluşur. En bilinen eğitim yardımı türü şartlı eğitim desteğidir. Engelli bireylere ve yaşlılara yönelik yardımlar : Bakanlık dezavantajlı grupları korumak için bu yardım türünde 5 farklı destek sunar. Yaşlılık ve engellilik aylığı bu yardım türü kapsamında düzenlenir.

: Bakanlık dezavantajlı grupları korumak için bu yardım türünde 5 farklı destek sunar. Yaşlılık ve engellilik aylığı bu yardım türü kapsamında düzenlenir. Sağlık desteği yardımları: Sağlık alanında çeşitli yardımlar sunan bakanlık, bu yardım türünde kişilerin sağlık giderlerini hafifletmeyi amaçlar. Bu türde bakanlık, şartlı sağlık yardımı gibi türlerden oluşan 6 farklı yardım sağlar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Başvurusu Sorgulama

Yardım başvurusu yapacak kişi bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek kendine uygun yardım türünü seçebilir. Söz konusu vakıf ikamet edilen illerin valilik ya da kaymakamlık binalarında şubelere sahiptir. Yardım sorgulama işlemleri türlere göre değişiklik gösterebilir. Bakanlık yardım sorgulaması için izlenebilecek yöntemler şu şekildedir:

ALO 183 hattı : Sosyal destek başvuru hattı kullanılarak başvurunun takibi gerçekleştirilebilir.

: Sosyal destek başvuru hattı kullanılarak başvurunun takibi gerçekleştirilebilir. E-Devlet hizmetleri : E-Devlet kapısı içerisinde bulunan arama butonu kullanılarak başvuru yapılan hizmet seçilir ve sorgulama yapılır.

: E-Devlet kapısı içerisinde bulunan arama butonu kullanılarak başvuru yapılan hizmet seçilir ve sorgulama yapılır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Vakıfların ikamet edilen bölgesinde bulunan şubelerine gidilerek bilgi alınabilir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardım Ne Kadardır?

Bakanlığın sunmuş olduğum yardımın miktarı yardım türüne göre değişiklik gösterir. Her yardımın karşılığı ihtiyaç sahibine nakdi olarak sunulmaz. Bakanlık yardım parası miktarı ihtiyacın türüne göre belirlenir. Yani doğum ve çocuk yardımında nakdi yardım sağlanırken, barınma ve gıda yardımında yardım kolisi gibi türlerde yardımlar yapılır.

E-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bakanlığa yardım başvurusu yapmak için yine sorgulama yöntemleri kullanılabilir. Yani vakfa giderek, destek hattı aranarak ya da e-Devlet kullanılarak yardım başvurusu gerçekleştirilebilir. E-Devlet üzerinden yardım başvurusu yapmak için şu adımları takip etmek gerekir: