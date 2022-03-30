1000TL Altı En İyi 5 Akıllı Saat Öneriler

Akıllı saatler telefonlardan sonra hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başladılar. Günlük yaşantıda büyük kolaylık sağlayan akıllı saatler özellikle Samsung ve Apple markası ile birlikte çok daha popüler hale gelmeyi başardı. Ancak telefonlara nazaran daha uygun fiyatlı olsalar da halen pahalı olan akıllı saatler, kişilerin akıllı saat önerisi araştırmalarına başlamasına sebep oluyor. Eğer sizler de bu kişilerden biriyseniz ve uygun fiyatlı akıllı saat arayışındaysanız, doğru içerikte bulunuyorsunuz. İçeriğimizde 1000TL altında satılan en iyi 5 akıllı saat önerilerini sizlerle paylaşacağız.

1000TL Altı En İyi 5 Akıllı Saat Önerileri

Akıllı saatler, sağlığınızı korumak, olası olumsuz durumların önüne geçmek, telefon aktivitelerinizi daha kolay bir şekilde takip edebilmek ve daha sayamayacağımız birçok avantajı sayesinde tercih edilen giyilebilir teknoloji cihazlar arasında bulunmaktadır. Fakat Samsung Gear, Galaxy Watch, Apple Watch gibi teknolojinin en üst seviyesinde olan akıllı saat modelleri ülkemizde çok pahalı oldukları için birçok kişi alternatif arayışına girmektedir.

Bugün piyasada 1000TL altına alabileceğiniz birçok akıllı saat modeli bulunmaktadır. Ancak sahip oldukları özellikler bakımından bazı modeller diğerlerine göre daha fazla performans sergileyerek tercih edilmektedir. Buna rağmen yeni model bir akıllı saat alacak kişilerin büyük çoğunluğu bu konuda detaylı bilgiye ve öneriye ulaşamamaktadır. Buradan edineceğiniz bilgiler sayesinde sizler bu belirsizlikten kurtulabilir ve alabileceğiniz akıllı saat önerilerini bulabilirsiniz.

Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi markasının teknolojinin birçok noktasında fiyat performans ürünleri ürettiğini biliyoruz. Akıllı saat teknolojilerinde de büyük payı bulunan Xiaomi markasının en uygun fiyatlı ve performanslı modellerinden biri olan Mi Watch Lite ise Mi Watch serisinin uygun fiyatlı versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında ortalamanın üstü performansı sayesinde birçok kişi tarafından tercih sebebi haline geliyor.

4 inç Ekran Boyutu

320×320 Ekran Çözünürlüğü

16MB RAM

1GB Dahili Depolama Alanı

Su Geçirmezlik Sertifikası

10+ Spor ve Aktivite Desteği

Android 4.4+ ve iOS 10+ Desteği

İvmeölçer, Jiroskop, Barometre, Pusula, Ortam Işığı ve Kalp Atış Hızı Sensörü

Bluetooth 5.0 Teknolojisi

İçerisinde kalori takibi ve uyku takibi gibi özellikleri de barındıran akıllı saatimizde, birçok alarm sistemi ve ölçme cihazı da bulunuyor. Ayrıca telefondaki işlemlerin direkt olarak takip edilmesi sağlanıyor. Fakat diğer akıllı saatlere göre daha çok sportif amaçlı üretilmiş olduğunu unutmamak gerekiyor. Xiaomi Mi Watch Lite‘ı internet üzerinden veya mağazalardan 700TL ile 900TL aralığında bulabilir ve satın alabilirsiniz.

Haylou Solar LS05

Belki de en uygun fiyata sahip olmasının yanında en fazla özelliği sunan akıllı saat olan Haylou Solar LS05, akıllı saat teknolojisini deneyimlemek isteyen ancak çok yüksek bütçesi olmayan kişiler için bulunmaz nimet niteliğinde. Fiyatından ötürü diğer akıllı saatlerle kıyaslanmayacak seviyede olsa da bir akıllı saat olması ve içerisinde çeşitli özellikler barındırması, saatimizi alınabilir kılıyor.

28 inç Ekran Boyutu

240×240 Ekran Çözünürlüğü

Su ve Toz Geçirmezlik Sertifikası

10+ Spor ve Aktivite Desteği

Android 4.4+ ve iOS 8+ Desteği

İvmeölçer ve Kalp Atış Hızı Sensörü

Bluetooth 5.0 Teknolojisi

Yuvarlak bir ekran yapısına sahip olan Haylou Solar LS05 ile cep telefonunuzu eşleştirebileceğiniz birçok özellik bulunuyor. Fakat saat üzerinden aktif olarak hizmetleri kullanmak pek de mümkün değil. Buna rağmen titreşim gibi özellikleri barındıran Haylou Solar LS05 modelinde IPX8 ve IP6X Su ile toz dayanıklılık sertifikaları bulunuyor. İnternet üzerinden bu akıllı saat modelini 325 ile 500TL aralığında bulabilir ve satın alabilirsiniz.

Amazfit Bip

Amazfit Bip hem görünüşüyle hem de sahip olduğu özellikler ile en çok tercih edilen akıllı saat modelleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla akıllı saat önerisi yapılan tüm içeriklerde bu saatin adını görmek mümkün oluyor. Minimal tasarımıyla günlük işlerinizi rahatlıkla halletmenizi sağlayacak ve size teknoloji desteği sunacak olan Amazfit Bip modeli, performans konusunda da rakiplerini oldukça geride bırakmayı başarıyor.

28 inç Ekran Boyutu

176×176 Ekran Çözünürlüğü

Transflective LCD Ekran Teknolojisi

Çizilmeye Dirençli Corning Gorilla Glass 3 Teknolojisi

Su ve Toz Geçirmezlik Sertifikası

Android 4.4+ ve iOS 8+ Desteği

İvmeölçer, Pusula, Barometre ve Kalp Atış Hızı Sensörü

Bluetooth 4.0 Teknolojisi

2017 yılında piyasaya sürülen ve halen satışı yapılan Amazfit Bip modelinin normal kullanımda 720 saate varan batarya dayanıklılığı bulunuyor. Yoğun kullanımda ise bir günden uzun süre boyunca şarj edilmeye ihtiyaç duymuyor. Bunun yanında sürekli açık olan ekranı sayesinde normal bir saat gibi kullanma imkânınız da bulunuyor. Saatimizi birçok noktadan ve platformdan 380TL ile 600TL aralığında bulabilirsiniz.

Haylou Rs3 LS04

Haylou markasının en şık akıllı saatlerinden biri olarak bilinen ve günlük kullanıma uygun olan Haylou RS3, yukarıdaki saatlere benzer performansta bulunmasına rağmen çok daha yeni ve güncel bir yapıya sahip. Bunun yanında yazılım açısından geliştirilmiş özellikleri içerisinde barındıran akıllı saatimizin özelliklerini şöyle listeleyebiliriz:

2 inç Ekran Boyutu

390×390 Ekran Çözünürlüğü

AMOLED Ekran Teknolojisi

Suya Dayanıklılık Sertifikası (5 Metre)

Android 6+ ve iOS 11+ Desteği

İvmeölçer, adımsayar ve Kalp Atış Hızı Sensörü

Bluetooth 5.0 Teknolojisi

Haylou RS3 modelinin içerisinde akıllı bildirimler, müzik kontrolü, telefon bulma özelliği, oksijen seviyesi takibi, uyku takibi ve kalori takibi gibi özellikler de bulunuyor. Fakat Türkçe dil desteği henüz bulunmadığı için bazı kişiler tarafından fazlaca eleştiriliyor. Bu akıllı saat ilginizi çektiyse HepsiBurada ve Trendyol gibi platformlardan 600TL ile 700TL aralığında satın alabilirsiniz.

HONOR Watch Magic

HONOR Watch Magic, listemizde en çok puanı almayı başaran ve kullanıcılar tarafından sıkça tavsiye edilen akıllı saatlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça şık tasarımı ve barındırdığı özellikler sayesinde rakiplerine göre çok önde olan ve Apple ile Samsung akıllı saat modelleri ile karşılaştırılan Honor Watch Magic, Huawei markasına ait tüm cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşebiliyor.

2 inç Ekran Boyutu

390×390 Ekran Çözünürlüğü

AMOLED Ekran Teknolojisi

ARM Cortex M4 Chipset

16MB RAM

128MB Dahili Depolama Alanı

Suya Dayanıklılık Sertifikası (50 Metre)

Android 4.4+ ve iOS 9+ Desteği

İvmeölçer, Pusula, Altimetre, Barometre, Pusula ve Kalp Atış Hızı Sensörü

Bluetooth 5.0 Teknolojisi

HONOR Watch Magic modelinde gelişmiş uyku mönitörü, NFC (Huawei Pay) ve çoklu spor modu gibi özellikler de bulunmaktadır. Bunun yanında çift işlemcili yapısıyla dikkat çekmeyi başaran akıllı saatimiz, normal kullanımda 7 güne kadar batarya dayanıklılığı sunuyor. Saatimizi internet üzerinden 700 ile 1000TL aralığında bulabilir ve hemen satın alabilirsiniz.

İçeriğimizde detaylı bir şekilde en iyi 5 akıllı saat önerisini sizlere sunmaya çalıştık. Bunların yanında 1000TL altında alabileceğiniz daha onlarca akıllı saat modeli bulunuyor. İnternet mağazalarına girerek veya fiziksel teknoloji mağazaları ziyaret ederek daha fazla akıllı saat modeli görebilir ve inceleme fırsatı bulabilirsiniz.