Xiaomi Mi 9T Pro İncelemesi

Xiaomi Mi 9T Pro, kardeş modeli Mi 9T gibi mümkün olan en yüksek ekran ve gövde oranının izinden giderek motorlu bir açılır ön kamera taşıyor. Cihaz, bir Snapdragon 855, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 flash depolama ile birlikte geliyor; ancak Mi 9T Pro, Mi 9’a meydan okumayı engelleyen bazı alanlarda kesintilere uğruyor.

Fiyat ve Kullanılabilirlik

5.251 TL’den başlayan Xiaomi Mi 9T Pro’da şikayet edecek çok az şey var. Göz alıcı tasarımı ve ekranı, son derece kapsamlı özelliklerle eşleştirilmiş. Telefonun fiyatı göz önüne alındığında kablosuz şarj, su geçirmezlik veya stereo ses olmamasına rağmen, yine de buna değer diyeceksiniz.

Tasarım

Mi 9T Pro büyüleyici görünüme, sürükleyici bir ekrana ve havalı bir çentiksiz AMOLED’e sahip. Xiaomi buna Horizon AMOLED diyor, ancak pazarlama adı ne olursa olsun, gerçekten olağanüstü görünüyor.

Henüz çentik sorununa evrensel bir çözüm sunamayan Xiaomi’nin şimdiye kadarki en baskın olan özelliği pop-upselfie kamera gibi görünüyor. Selfie kamerasının yeri, Redmi K20 Pro‘dakiyle aynı.

Mi 9T Pro‘nun arkasında tıpkı Mi 9T ile aynı düzene sahip üç adet kamera yer alıyor. Üst kısımda 52 mm yakınlaştırma lensli 8 MP kamera mevcut. Metal halesi, kırmızı güç düğmesi ve açılır parçadaki kırmızı LED ile eşleşecek şekilde kırmızıya boyalı olarak karşımıza çıkıyor.

Paylaşılan bir cam parçasının ardında, birincil 48MP kamera ve 13MP ultra geniş atıcı birlikte yer alıyor. Bu iki kameranın arasına lazer otofokus için sensörler gizlenerek, bu oluşumun dışına çift LED flaş yerleştirilmiş.

Ekran

Mi 9T; 6,39 inç ve 1080 x 2340 çözünürlük, Süper AMOLED teknolojisi ve inç başına 400 pikselin üzerinde bir araya gelerek, çok uygun bir fiyata birinci sınıf bir deneyim sunuyor. Görünürde çentik olmaması, Mi 9T Pro için rahatsız edici değil. Mi 9T; iPhone XR gibi çok daha pahalı seçenekler göstererek oldukça kaliteli hissettiriyor.

Görüş açıları ve parlaklık, son derece güçlü; maksimum parlaklık ise rahat bir dış mekan kullanımı için oldukça yeterli.

Xiaomi Mi 9T Pro‘nun ekran kalitesi açısından Samsung Galaxy S10 Plus veya GalaxyNote 10 Plus‘a rakip olabileceğini söyleyemiyor olsak da yine de fiyat için sınıfının en iyisi olarak görüyoruz.

Kamera

Xiaomi Mi 9T Pro‘nunen dikkat çekici özelliği, farklı sensörler ve özellikler kullanarak orijinal Mi 9’dan farklı olarak ön kamerayı motorlu bir açılır mekanizmanın arkasına gizleyen kamera düzenlemesidir.

Bir dizi merceğe sahip olan Xiaomi Mi9T Pro, bu tür bir sistem sayesinde çok yönlülüğe sahip. Mi 9T Pro’da standart bir geniş mercek, bir ultra geniş (0,6x) ve bir 2x yakınlaştırma yer alıyor. Bu sayede de çeşitli sahneleri kolaylıkla yakalayabiliyorsunuz.

İlginç bir şekilde ana birim, renk ve bilgi açısından bir tane yerine dört alana sahip. Bununla birlikte, 12 MP çekimleri daha yüksek netlikle sunmak için dördü bir arada bulunan toplamda 48 MP kamera yer alıyor. Aynı zamanda, odağa %100 yapışan nesneler sayesinde daha iyi görüntüler ortaya çıkıyor.

Düşük ışık söz konusu olduğunda, geniş açılı ve yakınlaştırmalı lensler biraz önemsiz kalıyor. Yalnızca daha yüksek çözünürlüğe sahip olan ana kamera, gece modunu kullanarak oldukça iyi fotoğraflar çıkarabiliyor. Xiaomi Mi 9T Pro’da her şeye sahip olamayacağımızı varsaysak da sınırlı ışıkta çekim yapmak bile cihazı bu fiyat noktasında rakiplerinin önüne geçiriyor.

Performans

Xiaomi Mi 9T Pro’da kullanılan Snapdrgaon 855′in, Mi 9T’nin Snapdragon 730’una göre gerçek, ölçülebilir bir performans artışı vaat ettiğini gördük. Geekbench 4‘te yapılan testlerde, standart ölçü olan 7.018’e göre Mi 9T Pro için 10.578 puanlık çok çekirdekli bir puan kaydedildi.

Gerçek kullanımda ise bu değerler, elbette daha az belirgindi. Uygulamaları başlatmak ve menülerde gezinmek çok benzer görünüyor. Tabii ki bu durum için kaygan bir işletim sistemine sahip olması sayesinde diyebiliriz.

Akıllı telefon oyunları size göreyse, Pro sürümü bir zorunluluktur. Yalnızca daha hızlı bir işlemciye ve yükseltilmiş grafiklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda içerideki ısıyı dağıtmaya yardımcı olan sekiz katmanlı bir grafit soğutma sistemi de vardır.

Pil Ömrü ve Şarj

Xiaomi Mi 9T Pro, orijinal Mi 9’daki 3.300mAh hücreden daha sağlıklı bir artışa sahip olan yeni Xiaomi Mi Mix 3 5G ile aynı kapasiteye sahip, 4.000mAh pili barındırıyor.

Mi 9’un pili kötü değildi, ancak Mi 9T Pro ile kıyaslandığında, açık ara Pro’nun daha iyi olduğunu gördük. Depoda kalan yaklaşık%20 pil ile sabahtan geceye kadar kolayca bir gün geçer ve tam parlaklıkta oynatılan 90 dakikalık bir Full HD video, onu yalnızca%10 oranında tüketir.

Xiaomi Mi 9T Pro, 18W QuickCharge 3 şarj cihazıyla birlikte gelir, ancak 27W’a kadar hızlı şarjı da destekler. Yine de hızlı şarj alma umutlarınızın çok çabuk kırılmasına izin vermeyin; 10 dakikada %15, 30 dakikada%48 dolum yapabilen cihaz, bir saatten biraz fazla bir süre sonra, birlikte verilen şarj cihazıyla%100 doldu.