Kedilerimizi ve Köpeklerimizi Yıkanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Evcil hayvanlarımız olan kedilerimizi ya da köpeklerimizi tıpkı çocuklarımız gibi sever, değer veririz.

Varlıklarıyla bizleri mutlu eden bu sevimli can yoldaşlarımızın bakımı için dikkat etmemiz gereken birtakım noktalar vardır. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ise onların temizliğini sağlamaktır.

Kedi ve köpek besleyenler kişiler için en zor uygulamalardan biri de temizliklerini sağlamak amacıyla onları yıkamaktır.

Bazı evcil havyanlar banyo yapmayı severler ve böylece sahiplerine kolaylık sağlamış olurlar. Ancak bazı evcil hayvanlar ise temizlik ve banyo konusunu çekilmez bir hale getirebilir. Banyo konusu, görüldüğü kadar da eğlenceli bir durum olmayabilir. Bu nedenle, kedi ve köpekleri yıkarken hem sizin için hem de dostlarımız için dikkat edilmesi gereken noktaları bilmek gereklidir.

Köpeğinizi Yıkarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Köpeğinize banyo yaptırmak cinsine, tüy ve deri yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Bazı köpekler sıklıkla yıkanabilirken bazıları ise 6 ayda bir yıkanabilmektedir. Hatta yılda bir defa yıkanması gereken bir köpeğiniz bile olabilir.

Köpeğinizi bir ay içinde birden çok kez yıkamak, onun vücudunda bulunan doğal yağların yok olmasına neden olabileceği gibi cildine ve derisine de zarar verebilir.

Banyo zamanının geldiğinin en belirgin habercisi koku ve köpeğinizin ağır bir koku hali aldığını duyuyorsanız, banyo vakti gelmiş demektir.

Birçok köpek, yıkanmayı pek sevmez. Bu nedenle, köpeğinize banyoya alışmasını sağlamak için ödül yöntemini kullanabilirsiniz.

Köpeğinize banyo yaptırırken tedirgin ve huzur olduklarını hissederseniz, olabildiğiniz kadar sakin olmanızda fayda var. Banyo sonrasında da ona sevginizi göstererek, başarılı bir iş yaptığını anlatabilirsiniz.

Yıkama esnasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar ise şu şekildedir:

• İlk olarak, şampuan seçiminde veterinerinize danışmanız daha uygun olacaktır. Köpekler için özel üretilen şampuanlar kullanmanız gerekir. Çünkü insan şampuanları, köpeklerin cilt ve deri yapılarına zarar verebilir.

• Su sıcaklığını köpeğiniz için uygun olacak derecede ayarlamanız gerekir. Suyun çok sıcak ya da çok soğuk olması, köpeğinizin ani reaksiyon göstermesine neden olabilir.

• Eğer tüylü bir köpeğe sahipseniz, banyo esnasında fırça kullanabilirsiniz. Fırça yardımı ilr daha iyi bir temizlik yapmış olursunuz.

• Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise köpeğinizi yıkarken kulağına su kaçmamasına oldukça dikkat etmez olacaktır. Köpeğinizi banyo sonrasında bir havlu ile iyice kurutmaya özen gösterin. Eğer köpeğiniz çok tüylü ise dikkatli bir şekilde kurutma makinasını da kullanabilirsiniz.

Kedinizi Yıkarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kediler, temizliğine en çok dikkat eden canlılar arasında yer alır. Onlar, kendi temizliklerine düşkün canlılar oldukları için aslında onları yıkamak pek de doğru bir hareket sayılmaz. Yalnızca acil durumlarda, kedinizin kendini temizleyemeyeceği zamanlarda banyo yaptırmak daha uygun olacaktır.

Kedilerin tüyleri köpeklerin tüylerine göre oldukça farklıdır. Kedilerin tüyleri, çok daha sıkı ve ince bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, köpekleri yıkadıktan sonra tüylerini rahat bir şekilde kurulayabilirsiniz ancak bu durum kedilerde daha da zordur. Kedilerin tüyleri daha zor kuruyacağı için yıkamamanız daha uygun olacaktır.

Kedinizi yıkamaya ihtiyaç duyacağınız durumlarda ise yapılması gerekenler şu şekildedir:

• İlk olarak, kedinizi yıkamaya karar verdiğinizde, onun uysal olduğu bir zaman dilimini tercih etmelisiniz.

• Yıkamadan önce kedinizin tırnaklarını kesmeniz, sizin faydanıza olacaktır. Çünkü kediler, suyu pek sevmediği için sudan kaçmak isterken sizi yaralayabilir.

• Kedinizi yıkayacağınız suyun derecesine dikkat etmeniz gerekmektedir. Suyun çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat etmeli, ılık su ile yıkamanız gerekmektedir.

• Kedinizin kulaklarına ve yüzüne su gelmediğinden emin olun. Kedinizin cinsine ve tüy yapısına göre şampuan kullanın.

• Kurulama aşamasında ise kedinizi büyük bir havluya sararak, üzerindeki suyu iyice aldığınızdan emin olun.

• Eğer kurutma makinesi kullanmak istiyorsanız, oldukça dikkat etmeli ve bu işlemi özenli bir şekilde yapmanız gerekmektedir.