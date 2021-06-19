Işık aurası” olarak da bilinen aura, bazen bir kişinin aurasını veya “enerji alanını” tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Çevrelerindeki insanlardan gelen negatif enerji gibi başkalarından çok fazla negatif enerjiye maruz kalan insanlar, aşağı yukarı “dağınık” bir auraya sahiptir.

“Lor” diye düşündüğümüzde, bu, işlerin eskisinden daha karmaşık olduğu anlamına gelebilir; “Olumlu” düşündüğümüzde, büyük bir enerjisi olan bir insanı hayal edebiliriz. Bu nedenle, pozitif bir kişinin enerjisi engellenirse ve aurası netse, bu onun olumsuz bir deneyim yaşadığını gösterebilir. İnsanlar genellikle auranızı görebilir; bu nedenle, bir kişinin aurası olup olmadığını belirlemek kolaydır, çünkü bir tepki gösterebilir. Bir kişinin baş ağrısı gibi bazı fiziksel semptomları gösterdiğini fark ederseniz, bu, kişinin bir tür negatif enerji yaşadığının bir göstergesidir.

Aura ile ilgili en büyük yanılgılardan biri, sadece yüksek enerji seviyelerine sahip insanları etkilemesidir. Her zaman “düşük” aura yaşayanlar vardır, ancak bu insanlar için muhtemelen auranızı temizlemek için bir şeyler yapmanız gerekir. Bu herkes için geçerli değildir, bu nedenle auranızı temizleme konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Bunun yerine, insanlar auralarını nasıl açık ve pozitif tutacaklarını ve daha iyi ve daha mutlu bir yaşam sürmeyi öğrenmek için ellerinden geleni yapabilirler.

Aura insanları nasıl etkiler? Herkesin aurası farklı olduğu için bu soruyu cevaplamak zor olabilir, ancak çoğu insan bir kişinin aurasını etkileyen belirli şeylerin olduğuna inanır. Bunlardan bazıları şunları içerir:

Negatif enerjiye kendi tepkiniz: İnsanlar negatif enerjiye farklı tepki verir. Bazı insanlar diğerlerine çok sinirlenirken, diğerleri sakin ve rahat hissedebilir ve diğerleri korkabilir.

Auranızın sahip olacağı ışık miktarı: Bazı insanlar çok güçlü auraya sahipken, diğerleri çok zayıf auraya sahip olabilir. Bunu auranıza bakarak ve ne kadar karanlık veya parlak olduğuna dikkat ederek görebilirsiniz. Işık aura genellikle başınızın ve yüzünüzün üst kısmında olurken, karanlık aura boynunuzun ortasında olacaktır.

Auranızın renkleri: Pembe ve yeşil gibi bazı renkler sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Kırmızı ve turuncu gibi diğerleri, auranız üzerinde çok sıcak ve parlak görünmesine neden olabilecek uyarıcı bir etkiye sahiptir.

Aura insanları nasıl etkiler? Aura‘nın bir kişi üzerinde önemli etkileri vardır ve bunlardan bazıları şunları içerir:

İçinde bulunma eğiliminde olduğunuz ruh hali: Belirli renk aura veya ruh halleri enerjiyi, sağlığı ve kişiliği etkiler. Sıcak, parlak, pembe veya mor bir auranız varsa enerji dolu ve neşeli hissedebilirsiniz veya koyu mavi veya mor bir auranız varsa depresyonda ve içe dönük hissedebilirsiniz.

Aura sizi nasıl etkiler? Bu etkilerin bilinmesi önemlidir, çünkü her insanın aurası farklı olabilir ve hayatınızı yaşama şeklinizi, nasıl düşündüğünüzü ve hayattaki olaylara nasıl tepki verdiğinizi etkiler.

Aura rengi: Bazı renkler sizi daha enerjik ve dışa dönük kılarken, diğerleri sizi depresif veya utangaç hale getirebilir. Negatif veya endişeli bir auranız varsa, kendinizi çeşitli şeyler hakkında endişelenirken ve daha önce sahip olmadığınız şekilde davranırken bulabilirsiniz.

Aura insanları nasıl etkiler? Auranızın sizi bu yollardan herhangi biriyle etkilediğini fark ederseniz, nasıl çalıştığını ve daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için auranızı nasıl değiştirebileceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

Aura insanları nasıl etkiler? Bu soruların cevapları, auranız hakkında daha iyi kararlar vermenize yardımcı olabilir. Bu cevapları öğrendikten sonra, kendiniz ve hayatınız hakkında daha iyi hissetmeye başlayabilir ve hayatınızdaki her şeyden daha emin olmaya başlayabilirsiniz.