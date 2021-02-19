Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk dizi oyuncusudur. Aslen Sivas’lıdır.

Tolga Sarıtaş Lise eğitimini Halil Akkanat Lisesinde tamamlamış, liseden Sonra tiyatroya yönelmiş, Esenler Belediye Tiyarosu’nda sahne almıştır. Küçük yaşlarda bağlama çalmayı öğrenmiş, gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu müzik grubunda gitarist ve bateristlik yapmıştır.

Tolga Sarıtaş Oyunculuğa ilk 2009 yılında “Bahtı Kara” filminde Berk karakterini canlandırarak başlamıştır. 2010 yılında Özlem Tekin’in “Kimse Bilmez” adlı şarkısının klibinde oynadı. TRT1’de yayınlanan sende gitme dizisinde Mert karakterine hayat verdi.

Tolga Sarıtaş ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2013 yılında Star TV’de yayımlanan ’20 Dakika’ dizisinde Ferdi karakterini canlandırdı. ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırmış ve ün kazanmıştır. 2015 yılında ‘Güneşin Kızları’ dizisindeki Ali Mertoğlu karakteri ile Popülerliği yakalamıştır. ‘Büyük Sürgün Kafkasya’ dizisinde Cemil karakterini canlandırdı. 2016 yılında ‘Kötü Çocuk’ filmindeki Meriç Tuna karakteri ile başrol oynadığı ilk sinema filmini çekmiş oldu.Doğuş çay reklamı ile de ilk reklam filmi tecrübesini edinmiştir. 2017 yılında Yavuz Karasu karakteri ile başrolünde yer aldığı Söz dizisiyle ününü daha da arttırdı ve bu dizideki performansı ile 46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde finale çıkan en genç Türk oyuncu oldu. Yine 2017 yılında İpana markasının 2018 yılında da PepsiMax markası reklam yüzü olmuştur.

Tolga Sarıtaş 2019 yılında ‘Ferhat ile Şirin’ dizisinde Ferhat Taşçı karakterini canlandırdı. 2020 yılında konuk oyuncu olarak katıldığı ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde Ozan karakterini canlandırdı. Şu anda ShowTV’de yayınlanan ‘A.rıza’ dizisinin başrol karakteri Ali Rıza Altay’ı başarı ile oynamaktadır.

Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 2019 yılında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 2020 yılında da ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorilerinde final jüriliği yaparak Emmy Ödülleri’nde jüri üyeliği yapan ilk Türk oyuncu olmayı başarmıştır.