Prof. Dr. Sinan Canan 1972 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Türk biyolog, fizyoloji doktoru, sinirbilim uzmanı, araştırmacı ve yazardır.

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.

Sinan Canan, On dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı’nda ise doktora eğitimini tamamlamıştır.

2010 yılında Fizyoloji dalında doçent ünvanı almıştır. Sinan Canan 2004-2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin Tıp fakültelerinde Öğretim Üyesi olarak görev almıştır.

Bir dönem TRT’de ‘Küçük Muhteşemdir’ belgeselinin anlatıcılığını yapmıştır.

Sinan Canan 2016 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği ve aynı zamanda Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Başkanlığı görevlerini devam ettirmektedir.

Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında program ve konferanslar düzenlemektedir.

Sinan Canan 2017 yılında İstanbul’da kurduğu eğitim ve araştırma merkezi Açık Beyin ile nörobilim tabanlı bireysel ve kurumsal eğitim geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Youtube’da “Açık Beyin” kanalında yayınlar yapmaktadır.

Aybike, Metehan ve Melike Canan’ın babasıdır. 2021 Yılında Müge Canan İle hayatını birleştirmiştir.

Sinan Canan Eserleri

İnsanın Fabrika Ayarları

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler

Değişen Beynim

Fraktal Düşünceler

Dijital Gelecekte İnsan

Beynin Sırları

Gelecekten Beyin Öyküleri

Kendimi Keşfediyorum

İnsan Odaklı Liderlik

Unutulacak Şeyler

Yusufa doğru yolculuk.

Facebook: Sinan Canan

İnstagram: Sinan Canan

Youtube: Açık Beyin