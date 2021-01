Mehmet Osman Kavala 2 Ekim 1957’de Fransa’nın Paris şehrinde dünyaya gelmiş, Türk iş insanı, insan hakları savunucusu ve hayırseverdir. Lise eğitimini 1975’te İstanbul’da Robert Koleji’nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde işletme okumuş , Manchester Üniversitesi’nde ekonomi üzerine lisans eğitimi almıştır. New York’taki The New School for Social Research’te doktora eğitimine başlamış, ancak 1982’de babası Mehmet Kavala’nın ani ölümü sebebiyle İstanbul’a dönüp ve ailesinin işlerini devralmıştır.

Osman Kavala 1990’lı yılların başlarından itibaren pek çok sivil toplum toplum kuruluşuna destek vermiştir. Uluslararası Af Örgütü bağışçıları arasındadır. 2002 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür’ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. 2019 yılında Türkiye’deki kültürel mirasın korunması konusundaki çabaları sebebiyle Avrupa Arkeoloji Mirası Ödülü almıştır. İfade özgürlüğüne yönelik baskı altında olan kişilere verilen “Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü”ne layık görülmüştür.

Aras Yayıncılık’ta yönetim kurulu üyeliği görevini hâlen sürdürmekte olan Osman Kavala, 1982’de Türkiye’ye döndüğünden bu yana farklı yayınevlerinin kuruluşunda aktif rol almıştır. 1983 yılında İletişim Yayınları’nın, 1985 yılında da Britannica Ansiklopedisi’nin Türkçe versiyonu AnaBritannica’yı, Britannica Compton’s’u ve Temel Britannica’yı yayımlamış olan Ana Yayıncılık’ı Nazar Büyüm ve Selahattin Beyazıt’la birlikte kurmuştur.

1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu olan Kavala, Gezi Parkı davasından beraat etmiş olup, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalar kapsamında yargılanmaktadır.