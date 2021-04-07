Jason Statham 26 Temmuz 1967 doğumlu İngiliz aksiyon, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski bir yüzücüdür. Jason Statham bir dansçı, babası Barry Statham ise sokak satıcısı ve salon şarkıcısıdır. Babası ile çalışmak yerine sanat yolundan gitmeyi seçti ve Great Yarmouth, Norfolk’a yerleşti. Sanat hayatına atılabilmek için futbolcu Vinnie Jones’un yanında büyüdü. Jones ona futbol öğretti. Jason Statham 1978-1983 yılları arasında yerel bir orta okulda futbol oynamaya başladı. O sıralarda dalış tutkusu başladı ve bu alanda kendini geliştirmek için çalışmalar yapıyordu. Jason Statham 12 yıl boyunca Britanya Ulusal Dalış Takımının üyeliğini yapmıştır. 1990 yılında Auckland’da düzenlenen Commonwealth yüzme yarışmalarında atlama dalında dünya 12’ncisi olmuştur.

Bir süre sahte mallar satarak para kazanan Jason Statham Londra’daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi’nde spor modelliği yaptığı sırada dikkat çekmeye başladı. Giyim markası French Connection için model oldu. 1993 ve 1994’te müzik kliplerinde küçük de olsa rol aldı. French Connection’da Britanyalı yönetmen Guy Ritchie ile tanışmış ve hayatı değişmeye başlamıştır. Yönetmen filmi için acil bir oyuncu aramakta olduğu sırada Jason Statham‘ın hayat hikayesi dikkatini çeker ve kendisini yeni oyuncusu olarak seçer. 1998 hit filmi olan Lock, Stock and Two Smoking Barrelsla ilk rolünü alır. Film halk ve eleştirmenlerden olumlu tepki alınca Jason Statham‘ın ikinci filmi olan Snatch çekilir.

Yönetmenliği Guy Ritchie‘nin üstlendiği filmde, Brad Pitt, Benicio Del Toro ve Dennis Ferina gibi popüler oyuncular rol alır, Film gişede 80 milyon dolar gibi bir hasılat elde etmeyi başarır. Jason Statham Hollywood filmlerinde yardımcı oyuncu olarak yardımcı rollerde oynamaya başlar. 2001 yapımı John Carpenter’in Ghosts of Mars ve başrolünü Jet Linin oynadığı, The One filmi ve ardından Turn It Up filminde Bay B olarak görünür fakat bu film pek ünlenmez ancak daha sonra bu sefer Guy Ritchie‘nin yapımcı olduğu Mean Machine’de rol alan Jason Statham ilk dövüş sahnesini bu filmde sergilemiş olur.

Jason Statham 2002 yapımı The Transporter ve ardından 2005 yılında devam filmi olan The Transporter 2 filmleriyle ünlü Çin aksiyon koreografi sanatçısı Corey Yuen ile çalışır ve bu filmdeki aksiyon ve dövüş sahneleriyle kendisine aksiyon filmleri dünyasında iyi bir yer edinir. 2003 yılında rol aldığı The Italian Job filminde Handsome Rob (Yakışıklı Rob) karakterine hayat verir ve aksiyonda başarılı bir oyuncu olduğunu ıspatlamış olur. 2004 yapımı Cellular filmiyle yardımcı rollerde oynar. Jason Statham, yine Guy Ritchie‘nin filmi Revolver’de rol alır ancak film eleştirmenler tarafından olumsuz yorumlar alır. 2006 yılında Crank filminde oynar, 2004-2005 arası çekilen Chaos filminde Wesley Snipes, Henry Czerny ve Ryan Phillippe’ninde ile birlikte kamera karşısına geçer. 2006 yılında tamamen komedi filmi olan The Pink Panther filminin yeni versiyonunda rol alan Jason Statham ardından Jet Li ile ekranı paylaştığı War filmiyle beyaz perdelerde boy göstermeye devam eder.

Jason Statham 2010 yapımı The Expendables (Cehennem Melekleri) filminde yüksek bir kadro ile çalışmıştır ve filmin getirdiği başarı ile 2012 yılında The Expendables 2 (Cehennem Melekleri 2) olarak yeni filmi çıkmıştır. 2014 yılında ise bu serinin 3. filmi de çıkmıştır. Jason Statham‘ın rol aldığı Fast & Furious 7 Nisan 2015’te vizyona girdi ve 2016’da The Mechanic (Mekanik) filminin devamı olacak olan Mechanic: Resurrection’da başrolde yer aldı. Ayrıca Ajan adlı bir komedi filminde Melissa McCarthy birlikte başrolde oynadı.

Jason Statham, Nisan 2010’dan beri model Rosie Huntington-Whiteley ile birliktedir. Çiftin Jack adında bir erkek evlatları vardır.