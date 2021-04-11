1989 Ankara doğumlu Türk kadın oyuncu. Aslen Sivas’lıdır. 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi’nden mezun olmuştur. Ecem Erkek ,Liseden sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu’nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

Ecem Erkek 2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda kursiyerlik yapmış, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, 2015 yılında mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Ecem Erkek; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır. 2017’de Hayat Sırları dizisinde yer almıştır., Ecem Erkek, Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmış ve hâlen burada yer almaktadır. 2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer alan Ecem Erkek, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Ecem Erkek, Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir. 2016 Yılında hayatını Yüce Armağan Erkek ile birleştiren Ecem Erkek 2020 yılında boşanmıştır.

Ecem Erkek, 9 Nisan 2021 tarihinde Netflix’te yayına girmiş olan Andaç Haznedaroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? isimli Türk yapımı komedi filminde başrol karakteri Gülseren’e hayat vermiştir.