Doğan Cüceloğlu, Türk psikolog ve akademisyen. 9 Şubat 1938 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Orta okulu Silifke’de, liseyi Ankara ve Kırklareli’de bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yine İstanbul Üniversitesinde akademik kariyerine başlamış ve Mümtaz Turhan’ın asistanlığını yapmıştır.

Doğan Cüceloğlu 1964 yılında Amerikan Psikoloji Derneği bursu ile ABD’ye giderek Illinois Üniversitesinde Charles E. Osgood danışmanlığında dil psikolojisi (psikolinguistik) alanında doktora yaptı (1967). Doktora eğitimi sırasında evlendi ve bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.

Doğan Cüceloğlu, iletişim psikolojisi alanına ağırlık vermiş, kişisel gelişim kitapları yayınlamış ve tv programı yapmıştır. 1980 yılından 1996 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde Öğretim üyesi olarak görev yapan Doğan Cüceloğlu, burada kırktan fazla bilimsel makale yayınlamıştır. 1990’lardan itibaren Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları ile inceleyen Türkçe kitaplar yayımladı. 1992 yılında yayımlanan içimizdeki çocuk isimli kitabı ile geniş kitlelerce tanınmıştır.

Doğan Cüceloğlu, ABD’de yaşadığı dönemde Türkçe kişisel gelişim kitapları yayınlamaya devam etmiş, modern psikolojinin temel kavramlarını Türkiye’den yerel öykülerle ele almıştır.

1996 yılında Türkiye’ye dönen Doğan Cüceloğlu üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve işadamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları yapmıştır. Türkiye’de döndükten sonra akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde devam etti.

1999 yılında bir temizlik firmasının sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen “Temiz Aile, Temiz Gelecek” başlıklı sohbet programları çerçevesinde televizyonda sohbet programları yapmaya başladı.

Yazdığı kitaplar ve televizyon programları yoluyla Türkiye’de tanınmış ve tanıyan hemen herkesin bir yoldan hayatına dokunmayı başarmış, hayata bakışı, naif üslûbu ve güler yüzü sayesinde milyonlar tarafından sevilmiştir. Yıldız Hacıevliyagil ile ikinci evliliğini yapmıştır.

2013 yılında hayat öyküsünü anlatan İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog adlı kitabını yayımladı. Deniz Bayramoğlu’nun Doğan Cüceloğlu ile yaptığı söyleşi kitabı “Kendini Keşfetmeye Zorluklarla Başa Çıkmaya Var mısın? – Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler” adlı söyleşi kitabı Ocak 2021 yayımlandı.

16 Şubat 2021’de İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki evinde aort damarı yırtılması nedeniyle 83 yaşında yaşamını yitiren Doğan Cüceloğlu, 18 Şubat 2021’de Levent Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı’nda ebedî yolculuğuna uğurlandı.

Doğan Cüceloğlu’nun Kitapları

İnsan İnsana (1991)

İnsan ve Davranışı (1992)

İçimizdeki Çocuk (1992)

‘Miş’ Gibi Yetişkinler: Yetişkin Çocuklar (1994)

İçimizdeki Biz (1996)

İyi Düşün Doğru Karar Ver (1998)

Savaşçı (1999)

‘Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim: İletişim Donanımları (2002)

Başarıya Götüren Aile – Sınav Döneminde Ana Babalık (2006)

Bir Kadın Bir Ses (2006)

Korku Kültürü: Niçin ‘Mış Gibi’ Yaşıyoruz? (2008)

Onlar Benim Kahramanım (2009)

İnsan İnsana Sohbetler (2011)

İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog (2013)

Gerçek Özgürlük (2014)

Derviş’in Aklı: Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler (2016)

Öğretmenim Bir Bakar Mısın?- Öğretmen’in Gücü Üzerine (2018)

Var Mısın? (2021)

Geliştiren Anne-Baba (2021)