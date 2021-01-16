Burak Aksak 12 Eylül 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Senarist, yönetmen, eğitmen ve oyuncudur. İlköğrenimini Yedikule’de, orta öğretimini ise Koca Mustafa Paşa Lisesinde okumuştur. Halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde Üniversite eğitimine devam etmektedir. 2006 yılında kazandığı bursla Plato Film Okulundan “Temel Sinema Eğitim” almıştır. Ekol Drama Sanat Okulu’nda “Kamera Önü Oyunculuğu” eğitimi vermektedir.

Televizyon hayatına TRT’de yayınlanan ‘Ramazan Güzeldir’ isimli dizi ile başlamıştır. ‘Ramazan Güzeldir’ dizisinin senaristliğini Selçuk Aydemir ile paylaşmış ve yönetmenliğini de kendisi üstlenmiştir. Yine TRT’de yayınlanan ve milyonların gönlüne taht kurmayı başarmış, ‘Leyla İle Mecnun’ dizisinin senaristliğini yapmıştır. Yönetmenliğini de Onur Ünlü’nün üstlendiği absürt komedi tarzında olan dizi, siyasi nedenler öne sürülerek tartışmalı bir biçimde yarım bırakılarak yayından kaldırılmıştır. Dizinin finali Star TV’de yayınlanan, senaryosu yine Burak Aksak‘a ait olan ve kendisini oynadığı ‘Bende Özledim’ isimli dizi içerisinde yapılmıştır.

9 Ocak 2015’de vizyona girmiş olan BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Bana Masal Anlatma’ adlı sinema filminin, hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapmıştır. 18 Eylül 2015 de, 2.sinema filmi olan yine BKM yapımı ‘Kara Bela’ adlı sinema filmini yazmış ve yönetmiştir. ‘Kara Bela’ filminin galası, halka açık olarak gerçekleştirilmiş ve sinem tarihinde bir ilke imza atmıştır. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki galayı yaklaşık beş bin biletli izleyici izlemiştir.

Burak Aksak 2013 Yılından bu yana aylık yayınlanan “OT” dergisinde düzenli olarak yazmaktadır.

2017 Yılında ‘Küsürat’ isimli yayınevini kurmuştur.

Genç yaşına pek çok başarılı iş sığdırmış olan Burak Aksak, Leyla İle Mecnun dizisiyle 2012 yılında 3. Antalya TV Ödülleri, En İyi Senaryo Ödülüne layık görülmüştür. 2007 Yılında Ayrılık 2 Adlı kısa filmiyle 2.Sinepark Kısa Film Festivalinde, Övgüye Değer Senaryo Ödülünü almıştır.

Burak Aksak’ın Yapımları

2021 50m2 Yazan

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun Yazan-Yöneten

2017 Dede Korkut Hikayeleri:Salur Kazan Yazan-Yöneten

2017 Deli Dumrul Yazan-Yöneten

2016 Dede Korkut Hikayeleri(Tv Filmi) Yazan-Yöneten

2015 Kara Bela Yazan-Yöneten

2015 Bana Masal Anlatma Yazan-Yöneten

2013 Ben de Özledim Senarist-Oyuncu

2011 Leyla ile Mecnun Senarist-Proje Tasarım

2011 Suskun Adam(Kısa film) Oyuncu

2009 Ramazan Güzeldir Yazan-Yöneten

2009 Kurban (mini dizi) Yazan-Yöneten

2008 Profesyonel(Kısa film) Oyuncu

2007 Yüzük(Kısa film) Yazan-Yöneten

2007 Adres Soran Adam(Kısa film) Oyuncu

2007 Napsak Napsak(Kısa film) Senarist-Oyuncu

2006 Dünyanın Savaş Hali(Kısa film) Oyuncu

2006 Ayrılık(Kısa film) Yazan-Yöneten

2005 Gövde Gösterisi(Kısa film) Yazan-Yöneten