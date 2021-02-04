Tam adı Dursun Ali Atay‘dır. 20 Nisan 1975’de Rize’de dünyaya gelmiştir. Oyuncu , yönetmen ve müzisyendir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur.

Ali Atay Şapkadan babam çıktı isimli dizide başarısız bir illüzyonist olan Maksut karakterine hayat vermiştir. Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında ilk sıralarda yer almayı başarmış olan, “Leyla İle Mecnun” adlı dizide başrol olarak “Mecnun Çınar” karakterini başarıyla canlandırmış ve çok büyük bir yükseliş yakalamıştır. Trt’de 3 sezon yayınlanmış olan dizi siyasi nedenler gerekçesiyle final yapamadan yayından kaldırılmıştır. Leyla İle Mecnun ekibinin kurmuş olduğu “Leyla The Band” müzik grubunun vokalistidir. Star TV’de yayınlanan “Bende Özledim” adlı dizide kendini oynamıştır.

Ali Atay 2014 yılında “Limonata” adlı filmle ilk kez yönetmen koltuğuna oturmuştur. Filmin başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban oynamıştır. Filmin senaryosunu Ali Atay ve Ertan Saban kaleme almıştır. Atv’de yayınlanan “Mutlu Ol Yeter “isimli dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Ali Atay 2017 yılında BluTV adlı platformda yayınlanan Türkiye’nin ilk online dizisi olan “Masum” adlı yapımda Yusuf Komiser karakterini canlandırmıştır. Ayla filminde Ali Astsubay karakterini canlandırmıştır. Aksiyon Komedi tarzındaki Ölümlü Dünya filminin yönetmen koltuğunda yer almıştır. Aynı yıl Nuh Tepesi filminde başrol oynamıştır. 2019 yılında gerçek bir hikâyeden uyarlanan Türk İşi Dondurma filminde rol almıştır. Aynı yıl yine yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü filmi vizyona girmiştir.

2008 yılında Ebru Cansız ile evlenmiş, 2013 yılında yollarını ayırmıştır. 2019 yılı Şubat Ayında ünlü oyuncu Hazal kaya ile evlenmiştir. Çiftin kasım 2019’da Fikret Ali Atay isminde çocukları dünyaya gelmiştir.