WhatsApp Süreli Mesajlar Nasıl Kullanılır?

WhatsApp süreli mesajlar adında yeni bir özelliği daha bünyesine eklemiştir. WhatsApp, dünyanın en fazla kullanıcıya sahip olan çevrimiçi sohbet uygulamasıdır. Uygulama üzerinden sohbet gerçekleştirilirken, metin içeriklerinin yanı sıra birçok görsel içerik de kullanılabilmektedir. Zengin içerikleri sebebiyle kullanıcıların tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. WhatsApp sohbet, esnasında birçok içerik barındırsa da sohbeti daha işlevsel kılacak nitelikte de özellikler barındırmaktadır.

Her geçen gün bu özelliklere bir yenisini ekleyerek kullanıcıların kullanım performansının yanı sıra uygulama içerisinde geçirdikleri süreyi de artırmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında yeni geliştirilen özellikler arasında WhatsApp süreli mesajlar dikkat çekmektedir. Gerçekleştirilen sohbetlerde, gönderilmiş olan mesajların belirli bir süre içerisinde silinmesi konusunda geliştirilen özellikler her zaman kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Sohbet gizliliği açısında ilerleyen süreçlerde bu içeriklerin silinebilmesi kullanıcıları memnun edecek bir konu olmaktadır.

WhatsApp Süreli Mesajlar Nedir?

Ülkemizde WhatsApp süreli mesajlar ismiyle tanıtılan özellik, yabancı ülkelerde WhatsApp kaybolan mesajlar adıyla bilinmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere gerçekleştirilen sohbetlerin belirli bir süre sonrasında otomatik olarak iki tarafın sohbetinden de kaybolması anlamına gelmektedir. Kullanıcıların birçoğu gerçekleştirilen sohbetlerde kişisel olduğu düşünülen diyaloglara girmektedir. Bu diyalogların başka kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek olması düşüncesi kullanıcıları rahatsız etmektedir. Bu doğrultuda da kullanıcıların özgürlük alanları kısıtlanmakta ve sohbet ona göre yönlenmektedir. Yakın zamanda geliştirilen herkesten sil özelliği de bu bağlamda düşünülen bir özellik olarak dikkat çekmektedir. Uygulama geliştiricileri bu özelliğin biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olacak nitelikte WhatsApp süreli mesajlar özelliğini tanıtmıştır. Bu özellik kullanıldıktan sonra gerçekleştirilen sohbetlerde gönderilen mesajlar yedi gün sonra kaybolur. Özellik aktif edilmeden önce gönderilen mesajlar bu durumdan etkilenmez. Gerçekleştirilen tekli sohbetlerde iki kullanıcıda gönderdiği mesajlar için WhatsApp süreli mesajlar özelliği etkinleştirebilmektedir. Özellik yalnızca bir kişi tarafından etkinleştirilirse, yalnızca etkinleştiren kullanıcının mesajları kaybolur. Diğer kullanıcının mesajları yedi günlük sürenin ardından da sohbette yer almaya devam eder.

WhatsApp Süreli Mesajlar Nasıl Kullanılır?

WhatsApp kaybolan mesajlar adıyla da bilinen fakat ülkemizde WhatsApp süreli mesajlar olarak çevrilen özelliğin kullanımı oldukça basittir. Özelliği etkinleştirilmesi her sohbet için ayrı ayrı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Toplu olarak tüm sohbetler için etkinleştirilmesi mümkün değildir. Şu adımları izleyerek özelliği etkinleştirebilirsiniz:

Yeni geliştirilen bir özellik olduğu için WhatsApp uygulamanızı güncellemeniz gerekmektedir. Güncel olan WhatsApp uygulamasını açınız.

uygulamasını açınız. Özelliği kullanmak istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatınız.

Ardından kişinin profil fotoğrafının yer aldığı bölümü açınız.

Süreli mesajlar isimli seçeneğe tıklayınız.

Kapalı konumda olan seçeneği Açık olarak değiştiriniz.

Ardından sohbete geri dönünüz.

Bu işlemin ardından WhatsApp süreli mesajlar özelliği etkinleşecek ve göndereceğiniz tüm mesajlar yedi gün sonra kaybolacaktır.

WhatsApp Süreli Mesajlar – Bilinmesi Gerekenler

Mesajı alan kullanıcı yedi gün içerisinde hesabına giriş yapmaz ise gönderilen mesaj kaybolur. Kullanıcının görüntüleyip görüntülememesi durumu bir kriter değildir.

Eğer diğer kullanıcı göndermiş olduğunuz süreli mesajı alıntılayarak bir cevap vermişse, alıntılanan o mesaj yedi gün sonra kaybolmaz.

Süreli mesaj özelliği kullanıldığı esnalarda bir yedekleme işlemi yapılırsa, süreli mesajlarda bu yedeklemeye dahil edilir. Fakat yedeklenen mesaj geri yüklenmek istendiğinde eğer yedi günlük süre dolmuşsa mesaj otomatik olarak kaybolur. Eğer yedi günlük süre dolmadan geri yükleme yapılırsa, süre dolana kadar mesajlar görüntülenmeye devam eder.

kullanıldığı esnalarda bir yedekleme işlemi yapılırsa, süreli mesajlarda bu yedeklemeye dahil edilir. Fakat yedeklenen mesaj geri yüklenmek istendiğinde eğer yedi günlük süre dolmuşsa mesaj otomatik olarak kaybolur. Eğer yedi günlük süre dolmadan geri yükleme yapılırsa, süre dolana kadar mesajlar görüntülenmeye devam eder. WhatsApp süreli mesajlar özelliğinin kullanılıyor olması, mesajların kopyalanmasına, ekran görüntüsünün alınmasına veya başka bir kullanıcıya iletilmesine engel değildir. Bu sebeple WhatsApp kaybolan mesajlar özelliğinin varlığına dayanarak, güvenmediğiniz kişilerle gerçekleştirdiğiniz sohbetlerde dikkatsizlik göstermeyiniz.